Ενισχύεται το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας της Κύπρου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Το ΙδΕΚ την περίοδο 2023-2025 προκήρυξε 90 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και υπέγραψε συμβόλαια συνολικής αξίας 100 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στηρίχθηκαν 372 επιχειρήσεις, δημιουργήθηκαν 187 δίκτυα συνεργασίας, ενώ 184 εταιρείες συνδέθηκαν ενεργά με ερευνητικούς οργανισμούς.

Σημαντική ενίσχυση καταγράφει τα τελευταία χρόνια το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας της Κύπρου, αποκτώντας πλέον σαφή διεθνή αποτύπωμα και μετρήσιμα αποτελέσματα για την οικονομία και την κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά αναδείχθηκαν σε εκδήλωση ενημέρωσης, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την ανάληψη των καθηκόντων του επικεφαλή...

