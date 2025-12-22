Ενισχύεται το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας της Κύπρου
Το ΙδΕΚ την περίοδο 2023-2025 προκήρυξε 90 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και υπέγραψε συμβόλαια συνολικής αξίας 100 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στηρίχθηκαν 372 επιχειρήσεις, δημιουργήθηκαν 187 δίκτυα συνεργασίας, ενώ 184 εταιρείες συνδέθηκαν ενεργά με ερευνητικούς οργανισμούς.
