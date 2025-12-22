Η εγκύκλιος της ΕΤΥΚ για καταρχήν συμφωνία με τράπεζες- Οι αυξήσεις και τα μπόνους

Εγκύκλιο εξέδωσε πριν από λίγο η ΕΤΥΚ όσον αφορά την καταρχήν συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις τράπεζες για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης.

Η καταρχήν συμφωνία καλύπτει την περίοδο από 2023 μέχρι το 2027, και μεταξύ άλλων προβλέπει παραχώρηση εφάπαξ ποσού €4,500, τα οποία θα παραχωρηθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις, μηνιαία αύξηση €100 ευρώ στο βασικό μισθό (€50+€50), αύξηση των ημερών αδείας για όλους τους συναδέλφους κατά έξι μέρες και αύξηση των ποσών των συμβατικών δανείων.

Η καταρχήν συμφωνία θα τεθεί αύριο ενώπιον γενικών συνελεύσεων προς έγκριση από τους τραπεζικούς υπαλλήλους.

Αυτούσια η εγκύκλιος

Επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης.

Τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια, η ηγεσία της Οργάνωσης μας αγωνίζεται για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης με τον Σύνδεσμο Τραπεζών.

Μετά από επίπονες και σκληρές διαπραγματεύσεις που εντάθηκαν τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη της Προεδρίας του Συνδέσμου Τραπεζών από τον Διευθύνων Σύμβουλο της Τράπεζας Κύπρου κ. Πανίκο Νικολάου, οι δύο πλευρές κατόρθωσαν να καταλήξουν σε καταρχήν συμφωνία για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης.

Η καταρχήν συμφωνία καλύπτει την περίοδο από 2023 μέχρι το 2027, και μεταξύ άλλων προβλέπει:

Παραχώρηση εφάπαξ ποσού €4,500, τα οποία θα παραχωρηθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις.

Μηνιαία αύξηση €100 ευρώ στο βασικό μισθό (€50+€50)

Αύξηση των ημερών αδείας για όλους τους συναδέλφους κατά ΕΞΙ μέρες

μέρες Αύξηση των ποσών των συμβατικών δανείων

Η Οργάνωσή μας διαπραγματεύτηκε με επιμονή, σοβαρότητα και υπευθυνότητα την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης και κατάφερε να πετύχει μια καταρχήν συμφωνία, η οποία διασφαλίζει την εργατική ειρήνη μέχρι το τέλος του 2027 και η οποία κρίνεται ως επωφελής για το σύνολο των συναδέλφων και ιδιαίτερα των χαμηλά αμειβομένων.

Η καταρχήν Συμφωνία θα παρουσιασθεί ενώπιον Επαρχιακών Γενικών Συνελεύσεων για έγκριση από τους συναδέλφους πριν από την τελική υπογραφή της.

Οι Επαρχιακές Γενικές συνελεύσεις των μελών μας θα γίνουν την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 3:00 μ.μ. ως εξής:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κεντρικά Γραφεία ΕΤΥΚ, Πρεβέζης 8, 1ος όροφος

ΛΕΜΕΣΟΣ Γραφεία ΕΤΥΚ Λεμεσού, Αμμοχώστου 17 (έναντι ERA APOLLON)

ΛΑΡΝΑΚΑ Ξενοδοχείο Radisson Blu

ΠΑΦΟΣ Γραφεία ΕΤΥΚ Πάφου, Υπολοχαγού Νικόλα Παπαγεωργίου 6 (πίσω από ΑΤΗΚ)

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Αίθουσα Δημαρχείου Παραλιμνίου – Δερύνειας, στο Παραλίμνι

Οι κάλπες θα είναι ανοικτές ως εξής:

Λευκωσία και Λεμεσός 3:30 μ.μ. – 7:00 μ.μ.

Πάφος, Λάρνακα, Αμμόχωστος 3:30 μ.μ. – 5:30 μ.μ.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ

Με την ευκαιρία αυτή ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα, Καλή Χρονιά με Υγεία, Χαρά και Ευτυχία σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο.