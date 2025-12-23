ΣΕΛΚ: Θεσμικό ορόσημο για φορολογικό σύστημα η φορολογική μεταρρύθμιση

Την ψήφιση της φορολογικής μεταρρύθμισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, χαιρετίζει ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), αναφέροντας ότι αυτή «συνιστά ένα σημαντικό θεσμικό ορόσημο για το φορολογικό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έπειτα από περίοδο πέραν των 23 ετών χωρίς συνολική και δομική αναθεώρηση».

Η μεταρρύθμιση, η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, αναφέρει σε ανακοίνωση ο ΣΕΛΚ, «αντανακλά την ανάγκη εκσυγχρονισμού του φορολογικού πλαισίου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες, στις διεθνείς εξελίξεις και στις αυξημένες απαιτήσεις για διαφάνεια, απλότητα και φορολογική δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε δήλωσή, ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, Οδυσσέας Χριστοδούλου, αναφέρει ότι «η ψήφιση της φορολογικής μεταρρύθμισης αποτελεί μια ουσιαστική θεσμική εξέλιξη, η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα πιο σύγχρονο, συνεκτικό και λειτουργικό φορολογικό σύστημα».

Προσθέτει, ωστόσο, ότι «η αποτελεσματικότητά της θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ορθολογική, συνεπή και έγκαιρη εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων στην πράξη».

Τέλος, ο ΣΕΛΚ επαναβεβαιώνει τον θεσμικό του ρόλο ως τεχνοκρατικού συνομιλητή της Πολιτείας και δηλώνει τη διαθεσιμότητά του «να συμβάλει εποικοδομητικά, μέσω της τεχνογνωσίας του, στη στήριξη της ομαλής μετάβασης στο νέο φορολογικό καθεστώς και στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης αξιοπιστίας και σταθερότητας του φορολογικού συστήματος».

Πηγή: ΚΥΠΕ