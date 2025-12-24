Παραδίδει την σκυτάλη της Προεδρίας του Cyprus Integrity Forum ο Μάριος Σκανδάλης

Μετά από 8 πετυχημένα χρόνια, ο Πρόεδρος του οργανισμού Cyprus Integrity Forum, κ. Μάριος Σκανδάλης, αποφάσισε 1 χρόνο πριν την επίσημη λήξη της, να τερματίσει την προεδρία του οργανισμού λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Ο κ. Σκανδάλης αναλαμβάνει από τις αρχές του νέου έτους, τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Μιχάλη Καμμά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέσα σε αυτή την περίοδο, το Cyprus Integrity Forum αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος μη-κυβερνητικός οργανισμός για ενημέρωση, εκπαίδευση και προώθηση της διαφάνειας στην Κύπρο, με πολύπλευρη δραστηριότητα και προσφορά σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και ιδίως στη νεολαία, τις επιχειρήσεις, αλλά και στην πολιτεία.

Ο κ. Σκανδάλης ανέφερε ότι θα παραμείνει ως ενεργό μέλος του οργανισμού και θα συνεχίσει ως μέλος της κοινωνίας να υποστηρίζει εμπράκτως όλες τις ενέργειες που θα στοχεύουν στη δημιουργία ενός πραγματικά φωτεινού μέλλοντος για τις μελλοντικές γενιές μας.

Καθήκοντα προσωρινού Προέδρου του οργανισμού μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση του, θα αναλάβει η Αντιπρόεδρος κ. Έλενα Τάνου.