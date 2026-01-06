Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ενημερωτικά Webinars για φορολογικές αλλαγές φυσικών προσώπων- Οδηγίες σε στελέχη επιχειρήσεων

Το Γραφείο του Εφόρου Φορολογίας, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), διοργανώνουν ενημερωτικά Webinars με τίτλο «Φορολογικές Αλλαγές στη Φορολόγηση Φυσικών Προσώπων»

Το Γραφείο του Εφόρου Φορολογίας, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), διοργανώνουν ενημερωτικά Webinars με τίτλο «Φορολογικές Αλλαγές στη Φορολόγηση Φυσικών Προσώπων», με σκοπό την παρουσίαση των αλλαγών που προέκυψαν από την πρόσφατη Φορολογική Μεταρρύθμιση, οι οποίες επηρεάζουν τη φορολόγηση των Φυσικών Προσώπων και πιο συγκεκριμένα, τη δήλωση για διεκδίκηση φορολογικών εκπτώσεων για το φορολογικό έτος 2026 (Έντυπο Τ.Φ. 59).

Σύμφωνα με εγκύκλιο του γενικού διευθυντή της ΟΕΒ, Μιχάλη Αντωνίου, τα Webinars απευθύνονται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων με αρμοδιότητες τη διαχείριση μισθοδοσίας εργαζομένων (payroll) και μπορούν να συμμετέχουν πέραν του ενός ατόμου από κάθε επιχείρηση. 

Για διευκόλυνση όλων των ενδιαφερόμενων, τα Webinars θα πραγματοποιηθούν με το ίδιο περιεχόμενο στις δύο πιο κάτω ημερομηνίες, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom:

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται εδώ μέσω ηλεκτρονικής φόρμας.

Σημειώνεται ότι σε μεταγενέστερο στάδιο θα προγραμματιστούν από την ΟΕΒ σε συνεργασία με το Γραφείο του Εφόρου Φορολογίας ενημερωτικές παρουσιάσεις για τις υπόλοιπες αλλαγές της Φορολογικής Μεταρρύθμισης που αφορούν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων.

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΕΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΟΕΒΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

