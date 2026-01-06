Οι καταναλωτές θέλουν τη Cyta στην αγορά ηλεκτρισμού, στη Βουλή το νομοσχέδιο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών θα συζητήσει το τροποποιητικό νομοσχέδιο που κατέθεσε τον Οκτώβρη το Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο παρέχεται στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA), να επεκταθεί σε τομείς ενέργειας και σε παρεμφερείς κλάδους ενέργειας, με στόχο να το οδηγήσει στην Ολομέλεια της Βουλής για ψηφοφορία πριν το νομοθετικό σώμα αυτοδιαλυθεί για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Πρόεδρος της Επιτροπής Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να προκαταλάβει την απόφαση της Ολομέλειας.

Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης σε δήλωση του στο ΚΥΠΕ, αναφέρθηκε σε δημόσιες δηλώσεις της Προέδρου της Cyta, Μαρίας Τσιάκκα πως εάν η Βουλή ανάψει το πράσινο φως, η Cyta θα προσφέρει λύσεις πράσινης ενέργειας αξιοποιώντας την τεχνολογία και τις υποδομές της, δίνοντας στους πολίτες περισσότερες επιλογές και εξέφρασε την προσδοκία ότι «το νομοθετικό σώμα θα δώσει στους διαμένοντες σε πολυκατοικίες και στα μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα στα αστικά κέντρα, που δεν έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά και υφίστανται δυσμενή διάκριση, τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν φθηνότερο ρεύμα».

Το τροποποιητικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή στις 23 Οκτωβρίου, 2025 σκοπεί την τροποποίηση του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, ώστε η δυνατότητα που παρέχεται στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου να ασκεί δραστηριότητες και να χρησιμοποιεί την περιουσία της σε εργασίες ή δραστηριότητες σε κλάδους τηλεπικοινωνιών, μέσων επικοινωνίας, τεχνολογίας των πληροφοριών και άλλους παρεμφερείς κλάδους τεχνολογίας να επεκταθεί σε τομείς ενέργειας και σε παρεμφερείς κλάδους ενέργειας.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών ανέφερε ότι το νομοσχέδιο «θα εξεταστεί ενδελεχώς τόσο ως προς την πολιτική φιλοσοφία που το διέπει, όσο και ως προς τις τεχνοκρατικές λεπτομέρειες».

Ερωτηθείσα ως προς την πρόθεση της Επιτροπής αναφορικά με τον χρόνο ολοκλήρωσης της συζήτησης ώστε το νομοσχέδιο να οδηγηθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, σημείωσε πως οποιοδήποτε νομοσχέδιο τίθεται ενώπιον της οιασδήποτε Επιτροπής της Βουλής ο στόχος είναι να οδηγηθεί στην Ολομέλεια του νομοθετικού σώματος, για να κριθεί από το σύνολο των Βουλευτών. Ταυτόχρονα επεσήμανε ότι δεν μπορεί να προκαταλάβει την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής.

Σε ερώτηση για την προσέγγιση της Επιτροπής Οικονομικών επί της θέσης του Συνδέσμου Καταναλωτών ότι είναι ευκταίο να μπορέσει η CYTA να προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές ηλεκτρισμού σε οικιακούς και μικρούς καταναλωτές, ανέφερε ότι είναι μία θέση, που αναμένω ότι θα τεθεί ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών κατά τη συζήτηση των προνοιών του νομοσχεδίου και αναλόγως θα τύχει, είτε της έγκρισης, είτε τις απόρριψης, είτε της τροποποίησης των προνοιών του νομοσχεδίου κατά την επεξεργασία του από την Επιτροπή Οικονομικών.

«Επαναλαμβάνω ότι και οι δύο πυλώνες, η πολιτική κατεύθυνση που διέπει το νομοσχέδιο καθώς και οι τεχνοκρατικές λεπτομέρειες θα εξεταστούν, θα αναλυθούν εξαντλητικά και στην ολότητα τους κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Οικονομικών», συνέχισε.

Ερωτηθείσα εάν μπορεί να ειπωθεί ότι κατ΄αρχήν πρόθεση της Επιτροπής Οικονομικών είναι το νομοσχέδιο να ψηφιστεί σε νόμο πριν την αυτοδιάλυση της Βουλής, η κ. Ερωτοκρίτου επανατονίζοντας ότι δεν επιθυμεί να προκαταλάβει την όποια κατάληξη ενός νομοσχεδίου εκ μέρους της Επιτροπής Οικονομικών, είπε πως εκείνο για το οποίο μπορεί να διαβεβαιώσει είναι ότι «θα αναλώσουμε το άπαν των δυνάμεων μας ώστε να εξετάσουμε στην ολότητα τους, με ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο, όλα τα νομοσχέδια που βρίσκονται ενώπιον μας, πριν τη λήξη της παρούσας σύνθεσης της Επιτροπής και της Βουλής».

Ερωτηθείσα εάν υπάρχει ενδεχόμενο η Επιτροπή Οικονομικών να συνεδριάσει εκτάκτως προκειμένου να περαιώσει το νομοθετικό έργο που έχει ενώπιον της, η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι οι έκτακτες συνεδρίες είναι εξουσία που διατηρεί η κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή και αν η Επιτροπή Οικονομικών κρίνει ότι επιβάλλεται θα συγκαλέσει έκτακτες συνεδρίες.

Ο Πρόεδρος Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, σε ότι αφορά την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, είπε ότι η εκτίμηση του Συνδέσμου πριν από την 1η Οκτωβρίου που άρχισε η νέα Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, ήταν ότι κατά το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς δεν θα υπάρξει μειωμένη τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα για τους οικιακούς και μικρούς καταναλωτές καθώς οι νέες εταιρείες πάροχοι δεν θα κάνουν συμβάσεις με τους μικρούς-οικιακούς καταναλωτές αλλά συμβληθούν με μεγάλους καταναλωτές όπως εργοστάσια και άλλες επιχειρήσεις που έχουν μεγάλη κατανάλωση. Ανέφερε ότι μέχρι της παρούσης επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα και την ανακοίνωση του Συνδέσμου Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΕΠΗΕ) με την οποία δηλώνεται ότι προς το παρόν δεν θα προτιμήσουν τους οικιακούς καταναλωτές.

Σημείωσε τη δηλωθείσα πρόθεση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της ενέργειας και να συμπεριλάβει οικιακούς καταναλωτές, προσθέτοντας ότι η λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς υπέρ των καταναλωτών επιβάλλεται και είναι ευκταίο να μπορέσει η Αρχή Τηλεπικοινωνιών να προσφέρει αυτή τη δυνατότητα.

Ο κ. Δρουσιώτης εξήγησε ότι ο Σύνδεσμος πριν ένα μήνα ζήτησε ενημέρωση για τη ανταγωνιστικότητα στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τους μήνες Οκτώβρη – Νοέμβρη 2025, και κατά τα τέλη Νοεμβρίου εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία διατυπώνεται η εκτίμηση ότι αντί να μειωθεί η τιμή του ρεύματος πιθανό να αυξήθηκε και ακολούθησε ανακοίνωση της ΑΗΚ ότι υπήρξε ελαφρά αύξηση σε σύγκριση με την περίοδο πριν την έναρξη της ανταγωνιστικής αγοράς.

Σε ερώτηση αν η μαζική τοποθέτηση φωτοβολταϊκών για οικιακή χρήση στο τέλος θα συνεπάγεται αυξημένες χρεώσεις στους οικιακούς καταναλωτές που δεν έχουν φωτοβολταϊκά, εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν θα κληθούν οι καταναλωτές που δεν έχουν φωτοβολταϊκά να καταβάλουν απευθείας πρόσθετο κόστος για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών από κάποιους άλλους, αλλά θα έχουν όφελος αυτοί που έχουν φωτοβολταϊκά.

Επισημαίνοντας ότι οι διαμένοντες σε πολυκατοικίες και στα μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα στα αστικά κέντρα δεν έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά και επιβαρύνονται στην τιμή ρεύματος την εξοικονόμηση που επιτυγχάνουν αυτοί που έχουν φωτοβολταϊκά, συμπλήρωσε ότι «η αύξηση προς τους καταναλωτές που δεν έχουν φωτοβολταϊκά φαίνεται να είναι μικρή χωρίς να γνωρίζουμε το ακριβές ποσό της αύξησης».

Πηγή: ΚΥΠΕ