Τρίτη από το τέλος η Κύπρος στα καταθετικά επιτόκια

Αύξηση παρουσίασαν τον Νοέμβριο του 2025 τα καταθετικά επιτόκια στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τη χώρα ωστόσο να έχει τα τρίτα χαμηλότερα επιτόκια στο σύνολο των χωρών της ευρωζώνης.

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά αυξήθηκε τον Νοέμβριο στο 1,13% από 1,07% τον Οκτώβριο και 1,10% τον Σεπτέμβριο. Είναι το τρίτο χαμηλότερο στην ευρωζώνη μετά την Σλοβενία (0,79%) και Ελλάδα (1,12%).

Αντίθετα, οι πιο προνομιούχοι είναι οι καταθέτες στην Ιταλία, λαμβάνοντας καταθετικά επιτόκια 2,32% ενώ στα ψηλά επιτόκια ξεχωρίζουν επίσης η Ολλανδία με 2,22% και η Φινλανδία με 2,14%.

Ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 1,75% από 1,77% τον Οκτώβριο και 1,74% τον Οκτώβριο.

Το επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (καταθέσεις με συμφωνημένη λήξη, σύνολο), παρουσίασε μείωση στο 0,89%, σε σύγκριση με 1,03% τον Οκτώβριο και 1,18% τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας το χαμηλότερο στην ευρωζώνη. Τα ψηλότερα καταθετικά επιτόκια λαμβάνουν οι επιχειρήσεις στη Γαλλία (2,13%) και Εσθονία (2,04%).

Επιτόκια δανείων

Όσον αφορά τα επιτόκια δανείων, υποχωρούν σε χαμηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο της ΕΕ.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΚΤ, το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια στην Κύπρο ανέρχεται στο 6,20% από 6,18% τον Οκτώβριο και 5,84% τον Σεπτέμβριο, έναντι 7,33% που είναι ο μέσος όρος στην ευρωζώνη. Τα ψηλότερα καταναλωτικά επιτόκια που φθάνουν το 13,26% έχουν οι δανειολήπτες στην Εσθονία ενώ διψήφια είναι τα ποσοστά στην Λετονία (12,29%) και Ελλάδα (10,04%).

Πιο κάτω από το μέσο όρο της ευρωζώνης είναι και τα επιτόκια στεγαστικών δανείων στην Κύπρο. Ανέρχονται στο 3% σε σχέση με 3,30% στην ευρωζώνη.

Όσον αφορά τους Κύπριους επιχειρηματίες, δανείζονται με τα πέμπτα ψηλότερα επιτόκια στην ευρωζώνη.