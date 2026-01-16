ΕΚΥΣΥ: Αυξήσεις μόνο 14 έως 17 ευρώ το μήνα στις συντάξεις το 2026

Από τον Ιανουάριο του 2026 οι συντάξεις αυξάνονται αποκλειστικά στο βασικό τους μέρος κατά 3,38%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΚΥΣΥ.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η πλήρης βασική σύνταξη αυξάνεται στα €529,82 το μήνα, η κατώτατη στα €450,35 και η κοινωνική σύνταξη στα €429,15, ενώ δεν παραχωρείται καμία αύξηση στο συμπληρωματικό μέρος της σύνταξης. Όπως επισημαίνεται, η συνολική μηνιαία αύξηση για τους συνταξιούχους περιορίζεται στα €14–€17.

Τα δεδομένα αυτά, προσθέτει η ΕΚΥΣΥ, αποδεικνύουν πως πέραν των 100 χιλιάδων ηλικιωμένων στην Κύπρο συνεχίζουν να λαμβάνουν συντάξεις από €429 έως €1.000 το μήνα, ποσά που δεν επαρκούν για αξιοπρεπή διαβίωση και έχουν διαβρωθεί σημαντικά από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια. Υπενθυμίζει παράλληλα ότι, βάσει υπολογισμών της, το όριο της φτώχειας θα έπρεπε σήμερα να ξεπερνά τα €1.000 για ένα άτομο και τα €1.500 τον μήνα για νοικοκυριό δύο ατόμων, παραμένοντας ωστόσο αμετάβλητο από το 2013.

Ενόψει της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, η ΕΚΥΣΥ καλεί την Κυβέρνηση και την Πολιτεία συνολικά να προχωρήσουν σε ουσιαστικές πολιτικές αποφάσεις για πραγματική στήριξη και ουσιαστική αύξηση των συντάξεων, ώστε να διασφαλίζεται αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους τους συνταξιούχους.

