Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Διαφορετικές ταχύτητες στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Header Image

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA), τα οποία επεξεργάστηκε η Scope Ratings, δείχνει ότι το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη δεν έχει εξαλειφθεί, αλλά έχει περιοριστεί σε επίπεδα που δεν συνιστούν πλέον συστημική απειλή

Συνεχίζεται η προσπάθεια των ευρωπαϊκών τραπεζών να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους. Σε ορισμένες χώρες η πρόοδος είναι μεγαλύτερη. Η Κύπρος, σύμφωνα με την ανάλυση της Scope Ratings «EU Banks NPL Heatmaps», έχει κάνει σημαντική πρόοδο και ο δείκτης ΜΕΔ υποχώρησε στο 0,9% το τρίτο τρίμηνο του 2025, από 1,8% τον Ιούνιο του 2025 και 2,2% τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ τον Δεκέμβριο του 2019 βρισκόταν στο 19,3%. Καθοριστική για τη μείωση των ΜΕΔ στην Κύπρο, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες, υπήρξε η πώλησή τους σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και η διαχείρισή τους από εξειδικευμένες εταιρείες.  Στην περίπτωση της Κύπρου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παρόλο που οι ισολογισμοί των τραπεζών φαίνονται ι...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

κόκκινα δάνειαΔάνειαΜη εξυπηρετούμενα δάνειατράπεζεςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα