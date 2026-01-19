CIFA: Ποιοτική ανάπτυξη και θεσμική ωρίμανση ο στόχος για τα επενδυτικά ταμεία το 2026

Ο Σύνδεσμος Επενδυτικών Ταμείων Κύπρου (CIFA) υποδέχεται το 2026 με ξεκάθαρη στρατηγική στόχευση την ποιοτική ανάπτυξη του τομέα σε ένα περιβάλλον αυξημένων κανονιστικών απαιτήσεων, τεχνολογικού μετασχηματισμού και εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού.

Τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος δεν περιορίστηκε στη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για την προσέλκυση επενδυτικών δομών, αλλά οικοδόμησε μια λειτουργική και αξιόπιστη αγορά, με συνέπεια στους κανόνες, διαφάνεια και διεθνή αξιοπιστία. Σε μια περίοδο όπου οι επενδυτές εκτός από αποδόσεις αναζητούν και προβλεψιμότητα, η κυπριακή δικαιοδοσία έχει αποδείξει ότι μπορεί να υποστηρίξει όλο τον κύκλο ζωής ενός επενδυτικού ταμείου — από τη σύσταση και τη διάθεση, μέχρι τη λειτουργία, το reporting και την έξοδο.

Τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου συνοψίζονται στο τρίπτυχο: ευρωπαϊκό διαβατήριο, πρακτική ευελιξία και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η πλήρης εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με ταχείες διαδικασίες αδειοδότησης, δημιουργούν ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις, ενώ το ώριμο οικοσύστημα επαγγελματικών υπηρεσιών με διεθνή εμπειρία υποστηρίζει σύνθετες και απαιτητικές επενδυτικές στρατηγικές.

Παράλληλα, το προφίλ των επενδυτικών σχημάτων που επιλέγουν την Κύπρο εξελίσσεται ποιοτικά. Συγκεκριμένα, καταγράφεται αυξανόμενο ενδιαφέρον για private equity, private credit, καθώς και για επενδύσεις σε τομείς όπως η τεχνολογία, η ενέργεια, η βιωσιμότητα και η ναυτιλία. Η απαίτηση των επενδυτών για ισχυρή διαχείριση κινδύνου, διαχείριση ρευστότητας και διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων ανεβάζει συνολικά το επίπεδο του οικοσυστήματος.

Το 2026 αναμένεται επίσης να είναι έτος αυξημένων κανονιστικών προκλήσεων, με την εφαρμογή της AIFMD II, του DORA, την ενίσχυση των υποχρεώσεων σε AML και τις εξελίξεις γύρω από το MiCA. Αν και το αυξημένο κόστος συμμόρφωσης δημιουργεί πίεση, ιδιαίτερα για μικρότερους οργανισμούς, οι νέες απαιτήσεις λειτουργούν ως φίλτρο ποιότητας και ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία της αγοράς, ενδεχομένως οδηγώντας και σε συνέργειες και συγκέντρωση δραστηριοτήτων (consolidation).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο τρίπτυχο ESG. Η κυπριακή αγορά, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου (SFDR και Taxonomy), στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, όπως έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιώσιμες υποδομές και κοινωνικές επενδύσεις, όπου η βιωσιμότητα είναι μετρήσιμη και ελέγξιμη. Ο CIFA επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση των μελών του, ώστε η προσέγγιση στο ESG να βασίζεται σε δεδομένα και ουσιαστική διακυβέρνηση, και όχι σε επικοινωνιακές πρακτικές.

Ταυτόχρονα, η τεχνολογία μετασχηματίζει τον κλάδο, μετακινώντας τον από την απλή ψηφιοποίηση προς data-driven compliance, προηγμένα εργαλεία risk monitoring και αυξημένες απαιτήσεις σε cyber resilience. Άλλωστε o κανονισμός DORA καθιστά πλέον σαφές ότι η ψηφιακή ανθεκτικότητα αποτελεί ζήτημα διοίκησης και εταιρικής κουλτούρας και όχι απλώς τεχνικό θέμα IT.

Για την επόμενη διετία, ο CIFA εντοπίζει τρεις βασικές προκλήσεις:

· την ανάγκη για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό,

· τη διαχείριση της κανονιστικής πολυπλοκότητας χωρίς απώλεια ανταγωνιστικότητας, και

· τη στοχευμένη διεθνή προβολή με βάση δεδομένα και επιτυχημένα παραδείγματα, σε αγορές που ταιριάζουν στο προφίλ της Κύπρου.

Η πρόεδρος του CIFA, Μαρία Παναγιώτου, δήλωσε:

«Τα τελευταία χρόνια αποδείξαμε ότι η Κύπρος μπορεί να λειτουργεί ως ώριμη ευρωπαϊκή δικαιοδοσία επενδυτικών ταμείων. Το επόμενο κεφάλαιο για εμάς είναι η ποιοτική κλιμάκωση: περισσότερη δραστηριότητα, αλλά με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη διακυβέρνηση, την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη αξία. Θέλουμε επενδυτικά σχήματα με ουσιαστική παρουσία και λειτουργία και διεθνές εκτόπισμα. Αν το πετύχουμε αυτό, ο τομέας των επενδυτικών ταμείων μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη συνολική αναβάθμιση του οικονομικού μοντέλου της χώρας».

Ο CIFA παραμένει προσηλωμένος στη στήριξη των μελών του, στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις εποπτικές και κρατικές Αρχές και στην προώθηση της Κύπρου ως αξιόπιστου και ανταγωνιστικού διεθνούς κέντρου Επενδυτικών Ταμείων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας.