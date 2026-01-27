Αύξηση 3% στις πωλήσεις καυσίμων από πρατήρια το 2025

Μικρή αύξηση παρουσίασαν το 2025 οι πωλήσεις καυσίμων στην αγορά, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι πωλήσεις σε πρατήρια πετρελαιοειδών παρουσίασαν άνοδο 3,0% σε σχέση με το 2024 φθάνοντας στις 703,2 χιλ. τόνους από 682,8 χιλ. το 2024.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά το έτος 2025 παρουσίασαν άνοδο 4,8% σε σύγκριση με το 2024.

Οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία και σε αεροπλάνα αυξήθηκαν κατά 90,3% και 13,0 % αντίστοιχα, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στις πωλήσεις ασφάλτου (15,6%), κηροζίνης (6,1%), πετρελαίου θέρμανσης (5,8%), υγραερίου (3,7%), βενζίνης (3,5%) και πετρελαίου κίνησης (2,7%). Αντίθετα, μειώσεις παρατηρήθηκαν στις πωλήσεις ελαφρού (-52,9%) και βαρέος (-12,0%) μαζούτ.

Δεκέμβριος

Όσον αφορά τον Δεκέμβριο 2025, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 123.274 τόνους, σημειώνοντας άνοδο 4,9% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024.

Αύξηση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (76,3%) και σε αεροπλάνα (23,6%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (51,4%), πετρελαίου θέρμανσης (10,9%), βενζίνης (7,5%) και πετρελαίου κίνησης (6,1%).

Στον αντίποδα, πτώση σημειώθηκε στις πωλήσεις ελαφρού και βαρέος μαζούτ (-82,8% και -34,9% αντίστοιχα) και υγραερίου (-0,6%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 5,7% στους 64.311 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2025 σημείωσαν αύξηση 2,8%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι πωλήσεις βενζίνης (9,7%) και πετρελαίου κίνησης (2,1%), ενώ μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-18,3%) και σε πλοία (-9,6%).

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 μειώθηκαν κατά 7,6% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.