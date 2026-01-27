Ο νομικός Ανδρέας Αγγελίδης σχολιάζει την υπόθεση Φαίδωνα – Η ένδειξη «VIP» και η απουσία καταγγελίας από φερόμενο θύμα

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Αύξηση 3% στις πωλήσεις καυσίμων από πρατήρια το 2025

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά το έτος 2025 παρουσίασαν άνοδο 4,8% σε σύγκριση με το 2024.

Μικρή αύξηση παρουσίασαν το 2025 οι πωλήσεις καυσίμων στην αγορά, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι πωλήσεις σε πρατήρια πετρελαιοειδών παρουσίασαν άνοδο 3,0% σε σχέση με το 2024 φθάνοντας στις 703,2 χιλ. τόνους από 682,8 χιλ. το 2024.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά το έτος 2025 παρουσίασαν άνοδο 4,8% σε σύγκριση με το 2024.

Οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία και σε αεροπλάνα αυξήθηκαν κατά 90,3% και 13,0 % αντίστοιχα, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στις πωλήσεις ασφάλτου (15,6%), κηροζίνης (6,1%),  πετρελαίου θέρμανσης (5,8%), υγραερίου (3,7%), βενζίνης (3,5%) και πετρελαίου κίνησης (2,7%). Αντίθετα, μειώσεις παρατηρήθηκαν στις πωλήσεις ελαφρού (-52,9%) και βαρέος (-12,0%) μαζούτ.

Δεκέμβριος

Όσον αφορά τον Δεκέμβριο 2025, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 123.274 τόνους, σημειώνοντας άνοδο 4,9% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024.

Αύξηση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (76,3%) και σε αεροπλάνα (23,6%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (51,4%), πετρελαίου θέρμανσης (10,9%), βενζίνης (7,5%) και πετρελαίου κίνησης (6,1%).

Στον αντίποδα, πτώση σημειώθηκε στις πωλήσεις ελαφρού και βαρέος μαζούτ (-82,8% και -34,9% αντίστοιχα) και υγραερίου (-0,6%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 5,7% στους 64.311 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2025 σημείωσαν αύξηση 2,8%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι πωλήσεις βενζίνης (9,7%) και πετρελαίου κίνησης (2,1%), ενώ μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-18,3%) και σε πλοία (-9,6%).

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 μειώθηκαν κατά 7,6% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

 

Tags

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΒΕΝΖΙΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα