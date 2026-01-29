Προτεραιότητα για τον Σύνδεσμο Ανάπτυξης Ακινήτων η αντιμετώπιση του στεγαστικού

Η διαπίστωση ότι η προσιτή στέγαση αναδεικνύεται σήμερα ως ένα από τα πλέον καίρια ζητήματα, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην Κύπρο, αποτέλεσε το κοινό σημείο αναφοράς μεταξύ του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της επίσκεψης του ΟΟΣΑ στην Κύπρο για το έργο «Σχεδιασμός και εφαρμογή μοντέλων και πολιτικών προσιτής στέγης», με τον Σύνδεσμο Ανάπτυξης Ακινήτων να καταθέτει ενώπιον του εισηγήσεις με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Εκ μέρους του Συνδέσμου στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος κ. Αντώνης Κακουλλής και η Γενική Διευθύντρια κα Μερσίνα Ισιδώρου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Σύνδεσμος ανέδειξε σειρά κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα το κόστος και τη διαθεσιμότητα της στέγασης στην Κύπρο, ενώ παράλληλα επεσήμανε την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο τη διαμόρφωση βιώσιμων πολιτικών προσιτής στέγης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται για την αδειοδότηση των αναπτύξεων, καθώς, όπως επισημάνθηκε, συχνά απαιτείται περισσότερος χρόνος για την έκδοση των αδειών απ’ ό,τι για την ίδια την κατασκευή ενός έργου. Οι καθυστερήσεις αυτές συνεπάγονται αυξημένα κόστη, τα οποία τελικά μετακυλίονται στην τελική τιμή πώλησης ή ενοικίασης.

Η έλλειψη επαρκούς και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο της συζήτησης, με τον Σύνδεσμο να επισημαίνει ότι οι περιορισμοί στην εισαγωγή εργαζομένων «Κατηγορίας Α» από τρίτες χώρες, επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν επίσης οι υφιστάμενες πολιτικές και τα μέτρα στεγαστικής πολιτικής, με τον Σύνδεσμο Ανάπτυξης Ακινήτων να επαναβεβαιώνει τη σταθερή του δέσμευση να συνεχίσει να στηρίζει κάθε ουσιαστική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος στην Κύπρο.

Για τον Σύνδεσμο η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αποτελεί κύρια προτεραιότητα, καθώς στόχος παραμένει η διασφάλιση της πρόσβασης κάθε πολίτη σε ποιοτική και προσιτή στέγη, προσαρμοσμένη στις πραγματικές του ανάγκες.