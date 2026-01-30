Σημαντική παρουσία και επαφές του CYFA στην Ινδία

Σημαντική παρουσία και επαφές είχε στην Ινδία αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Παρόχων Διοικητικών Υπηρεσιών (CYFA).

Η αντιπροσωπεία του CYFA παρευρέθηκε στο“Cyprus – India Business and Investment Summit 2026”, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή επιχειρηματικά συνέδρια που στοχεύουν στην ενίσχυση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ινδίας.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2026, στοThe St. Regis Mumbai, στη Μουμπάι της Ινδίας.

Η συμμετοχή του CYFA στο συνέδριο αποσκοπούσε:

•Στην προώθηση της Κύπρου ως διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο.

•Στην ανάδειξη του τομέα των διοικητικών και εταιρικών υπηρεσιών και κατ’ επέκταση την προβολή των μελών του Συνδέσμου, των υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας τους σε διεθνές κοινό.

•Στην προβολή της κυπριακής οικονομία και ειδικότερα του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου της.

Μέσα από επιχειρηματικές συναντήσεις και δράσεις δικτύωσης, ο CYFA επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή εικόνα των μελών του, να αναδείξει τον ρόλο τους στον τομέα των διοικητικών και επαγγελματικών υπηρεσιών και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες συνεργασίας με επιχειρηματικούς και θεσμικούς φορείς από την Ινδία και άλλες αγορές.

Σε δήλωση του για τη συμμετοχή στο συνέδριο στην Ινδία, ο Διευθυντής του CYFA κ. Χριστόφορος Ιωάννου ανάφερε ότι «οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στις διαχρονικές στοχεύσεις μας και μας προσφέρουν την ευκαιρία να έχουμε συναντήσεις με σημαντικούς παράγοντες της διεθνούς οικονομίας και να προβάλλουμε τόσο τις υπηρεσίες των μελών μας, όσο και την κυπριακή οικονομία».