Νίκος Γεωργίου, ΔΗΣΥ: Τι πρέπει να γίνει με τις αγορές ακινήτων από ξένους

Οι περιορισμοί στις αγορές ακινήτων από υπηκόους τρίτων χωρών, θα πρέπει να γίνουν αλλά με προσοχή υποστηρίζει ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου.

Στο πλαίσιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία», ο κ. Γεωργίου ο οποίος υπέβαλε αρκετά ερωτήματα στη βουλή για το θέμα, αναφέρεται στις ανησυχίες που υπάρχουν στην κοινωνία για τις αγορές ακινήτων.

«Σκοπός μας δεν είναι να κακίσουμε τις ξένες επενδύσεις», αναφέρει, τονίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να μπουν ασφαλιστικές δικλείδες και να υπάρξει αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου.

Αναφερόμενος στις συζητήσεις στην επιτροπή εσωτερικών, σημειώνει ότι κοινός σκοπός όλων είναι να βρεθεί μια μέση αντίληψη, μια μέση συμφωνία και να συμφωνηθεί έναν κοινόν κείμενο από όλους»

 

 

