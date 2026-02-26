Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για brain gain – Αυξημένα φορολογικά κίνητρα για επαναπατρισμό ταλέντου

Η Ολομέλεια ενέκρινε την Πέμπτη το νομοσχέδιο για το brain gain με στόχο την προώθηση φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση Κυπρίων και ξένων επιστημόνων στην αγορά εργασίας της Κύπρου.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο τροποποιεί τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, ώστε να παραχωρηθούν φορολογικά κίνητρα και άλλες διευκολύνσεις με στόχο τη μετακίνηση ειδικευμένων εργαζόμενων στη Δημοκρατία και τον επαναπατρισμό Κυπρίων πολιτών.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης για τον Επαναπατρισμό Ταλέντου και αναμένεται να καταστήσει το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο πιο ελκυστικό, ευέλικτο και προσιτό, σύμφωνα και με τα όσα λέχθηκαν κατά τη συζήτηση στην επιτροπή οικονομικών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος, με ισχύ μέχρι και το έτος 2027, ποσοστό ύψους 20% της αμοιβής από πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία ή ποσό ύψους €8.550, οποιοδήποτε είναι το μικρότερο, ατόμου το οποίο για τρία συνεχόμενα έτη, αμέσως πριν από την έναρξη της εργοδότησής του στη Δημοκρατία, εργοδοτούνταν εκτός της Δημοκρατίας σε εργοδότη μη κάτοικο της Δημοκρατίας και του οποίου η εργοδότηση στη Δημοκρατία ξεκίνησε μετά την 26η Ιουλίου 2022.

Η απαλλαγή παραχωρείται για επτά φορολογικά έτη, αρχής γενομένης του έτους που έπεται του έτους εργοδότησης στη Δημοκρατία.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπονται η αύξηση του ποσοστού της αμοιβής από πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία, το οποίο απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος από 20% σε 25%, αύξηση του ανώτατου ποσού φορολογικής απαλλαγής από €8.550 σε €25.000 και μείωση του προαπαιτούμενου χρόνου εκτός της Δημοκρατίας, προκειμένου άτομο να επωφελείται της απαλλαγής από δεκαπέντε σε επτά έτη μετά τη συμπλήρωση των σπουδών του.

Επίσης τροποποιείται το κριτήριο απασχόλησης εκτός της Δημοκρατίας, ώστε να αντιστοιχεί σε τριάντα έξι μήνες κατά τα τελευταία πέντε έτη, αντί σε τρία συνεχόμενα έτη ως ισχύει σήμερα.

Το προτεινόμενο φορολογικό μέτρο θα τυγχάνει αξιολόγησης ανά πενταετία στη βάση των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

Κατά τη συζήτηση διευκρινίστηκε ότι δεν μπορούν να εξαιρεθούν από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου άτομα από τρίτες χώρες, καθότι αυτό δεν συνάδει με τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας όπως αυτές προκύπτουν από τις συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.

Από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κυβερνητικής πρόθεσης, όπως λέχθηκε στην επιτροπή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, υποβλήθηκαν 600 αιτήσεις εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Minds in Cyprus», η οποία αποτελεί τον κεντρικό κόμβο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για το προτεινόμενο μέτρο.

Κατόπιν εισηγήσεων της Βουλής, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε δύο αναθεωρημένα κείμενα του νομοσχεδίου που εστιάζουν στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων και στον επανακαθορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τη φορολογική απαλλαγή.

Αυτά αφορούν τη διεύρυνση των δικαιούχων φορολογικής απαλλαγής, ώστε να περιλαμβάνονται επιπροσθέτως των μισθωτών και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι και τη διασαφήνιση ότι η φορολογική απαλλαγή εφαρμόζεται επί της αμοιβής από μισθωτές υπηρεσίες ή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα στη Δημοκρατία, με την προϋπόθεση ότι αυτά ανέρχονται τουλάχιστον στις €30.000 ετησίως.

Επίσης εισάγεται ο καθορισμός ως προϋπόθεσης, για να καταστεί άτομο δικαιούχο της φορολογικής απαλλαγής, τη διαμονή του στη Δημοκρατία καθ’ οιοδήποτε έτος πριν από την επταετή περίοδο απουσίας του στο εξωτερικό.

Παράλληλα δίδεται παροχή δυνατότητας ένταξης στο νέο φορολογικό πλαίσιο ατόμων που είτε εργάζονταν στο εξωτερικό με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για τουλάχιστον ογδόντα τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη της εργοδότησής τους στη Δημοκρατία, χωρίς την απαίτηση τίτλου σπουδών, είτε εργάζονταν στο εξωτερικό για τουλάχιστον τριάντα έξι μήνες υπό το ίδιο καθεστώς, με την προϋπόθεση κατοχής πανεπιστημιακού τίτλου αναγνωρισμένου από το ΚΥΣΑΤΣ.

Καθορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2025 ως ημερομηνίας έναρξης της ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων για σκοπούς πρακτικής εφαρμογής.

Διαγράφηκε πρόνοια με βάση την οποία το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο θα τερματιζόταν κατά την ημερομηνία εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων, με αποτέλεσμα αυτό να παραμένει σε ισχύ μέχρι τη λήξη του, ήτοι το έτος 2027.

Πηγή: ΚΥΠΕ