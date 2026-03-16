Δράσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με επίκεντρο την χρηματοοικονομική επιμόρφωση των νέων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) συμμετέχει με πληθώρα ενημερωτικών και επιμορφωτικών δράσεων στην Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος 2026 (Global Money Week 16–22 Μαρτίου). Πρόκειται για τη διεθνή εκστρατεία που διοργανώνεται για 14η συνεχή χρονιά από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), με στόχο την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας των νέων.

Η ΕΚΚ επιδιώκει να καλλιεργήσει στους νέους βασικές γνώσεις και δεξιότητες για τη σωστή διαχείριση των χρημάτων, ενισχύοντας παράλληλα την ικανότητά τους να λαμβάνουν υπεύθυνες και ενημερωμένες χρηματοοικονομικές αποφάσεις.

Το φετινό θέμα της εκστρατείας είναι «Μιλάμε, ρωτάμε και αποφασίζουμε έξυπνα για τα χρήματά μας» (Smart Money Talks). Στη σύγχρονη εποχή, οι νέοι καλούνται να διαχειριστούν ολοένα και πιο σύνθετα οικονομικά ζητήματα, όπως η απόκτηση του πρώτου εισοδήματος, η οργάνωση του προσωπικού τους προϋπολογισμού, η κατανόηση επενδυτικών προϊόντων, καθώς και η προστασία από χρηματοοικονομικούς κινδύνους και απάτες.

Η ΕΚΚ, αναγνωρίζοντας τη σημασία της έγκαιρης χρηματοοικονομικής παιδείας, στηρίζει και ενδυναμώνει μαθητές και φοιτητές, προσφέροντάς τους γνώσεις και εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν υγιείς οικονομικές συνήθειες και κριτική σκέψη γύρω από τις οικονομικές επιλογές τους.

Η ΕΚΚ εγκαινίασε τις δράσεις της με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος με διάλεξη του Αντιπροέδρου της, Πανίκκου Βάκκου, στο UCLan Cyprus, ενώ θα ακολουθήσουν πολλές ακόμη πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων:

·Διαλέξεις και παρουσιάσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια, με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΚΚ με στόχο την άμεση επαφή των μαθητών με θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και επενδυτικής γνώσης.

·Ανάπτυξη εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού για σχολεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στο πλαίσιο της Κυπριακής Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας (ΚΕΧΑΠ), ενισχύοντας τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς στην ενεργό συμμετοχή τους στην εκστρατεία.

·Ενημερωτική εκστρατεία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με στόχο την ενεργοποίηση των νέων και τη διάδοση πρακτικών συμβουλών για τη σωστή διαχείριση των χρημάτων.

·Δημοσιεύσεις άρθρων, συνεντεύξεων και επιμορφωτικών οδηγών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με στόχο την ευρύτερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από τη σημασία της χρηματοοικονομικής παιδείας.

·Συμμετοχή σε Podcast σε συνεργασία με το Financial Wellbeing Institute, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της χρηματοοικονομικής παιδείας και των δράσεων που θα υλοποιήσει η ΕΚΚ κατά την εκστρατεία.

·Ενημέρωση όλων των εποπτευόμενων οντοτήτων για την συμμετοχή της ΕΚΚ στην Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος και για τα κύρια μηνύματα της, ενθαρρύνοντάς τες παράλληλα να αναλάβουν δικές τους επιμορφωτικές πρωτοβουλίες.

Με την ευκαιρία της συμμετοχής της ΕΚΚ στην παγκόσμια εκστρατεία, o Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης, δήλωσε ότι η χρηματοοικονομική γνώση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εφόδια που μπορούμε να προσφέρουμε στη νέα γενιά. «Σε ένα κόσμο όπου οι οικονομικές επιλογές γίνονται ολοένα πιο σύνθετες, οι νέοι χρειάζονται καθοδήγηση, πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες και τα κατάλληλα εργαλεία για να κατανοούν τους κίνδυνους, να αξιολογούν τις επιλογές τους και να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους με υπευθυνότητα και ασφάλεια. Η ΕΚΚ ενθαρρύνει τους μαθητές, μέσα από τις δράσεις της στην διάρκεια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Χρήματος, να αναπτύξουν μια υγιή οικονομική νοοτροπία, να ενισχύσουν την κριτική τους σκέψη, να αναζητούν αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης και να λαμβάνουν ενημερωμένες και έξυπνες αποφάσεις για το οικονομικό τους μέλλον».

Η συμμετοχή της ΕΚΚ στην Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος 2026 εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της Επιτροπής για προώθηση και ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας οικονομικά ανθεκτικής κοινωνίας.

Η ΕΚΚ συμμετέχει στην εν λόγω διεθνή εκστρατεία ανελλιπώς από το 2022.