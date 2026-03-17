Κεντρική Τράπεζα: Στο €1 δισ. τα κέρδη τραπεζών το 2025, ετήσια μείωση 14%

Η αρνητική διαφοροποίηση αποδίδεται κυρίως σε μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII)

Η κερδοφορία του τραπεζικού τομέα κατά το 2025 μειώθηκε κατά €165 εκατ. ή 13,9%  σε €1 δισ. από €1,2 δισ. το 2024,  σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Κεντρική Τράπεζα. Η αρνητική διαφοροποίηση αποδίδεται κυρίως σε μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII).

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή επάρκεια) με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του τραπεζικού τομέα αυξήθηκαν το  2025 κατά €4,4 δισ. ή 6,6% και ανήλθαν σε €70 δισ. από €65,6 δισ. τον Δεκέμβριο 2024. Αυτή η αύξηση αποδίδεται κυρίως σε αύξηση των δανείων και προκαταβολών και των χρεωστικών τίτλων.

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 ratio) του τραπεζικού τομέα βελτιώθηκε κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες στο τέλος του 2025 σε 25,8% από 24,7% στο τέλος του 2024. Αυτή η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 capital) και στην μείωση του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο.

