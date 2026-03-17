Η Κεντρική Τράπεζα συντονίζει το Global Money Week 2026 στην Κύπρο

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ενημερώνει ότι από τις 16 έως 22 Μαρτίου 2026 πραγματοποιείται η ετήσια διεθνής πρωτοβουλία Global Money Week (Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος), η οποία υλοποιείται κάθε Μάρτιο από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Για ακόμη μια χρονιά, η ΚΤΚ έχει την ευθύνη του εθνικού συντονισμού της εκστρατείας στην Κύπρο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Υπουργείο Οικονομικών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, καθώς και πλήθος άλλων θεσμικών φορέων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και επαγγελματικών συνδέσμων.

Στόχος της εκστρατείας είναι να υποστηρίξει τα παιδιά και τους νέους ώστε να αναπτύξουν τις χρηματοοικονομικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που χρειάζονται για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες και υπεύθυνες οικονομικές αποφάσεις και να θέτουν τις βάσεις για τη μελλοντική τους οικονομική ευημερία.

Η θεματική του Global Money Week 2026, με τίτλο «Μιλάμε, Ρωτάμε και Αποφασίζουμε Έξυπνα για τα χρήματά μας» (Smart Money Talks), αναδεικνύει την ανάγκη να σπάσει η αντίληψη ότι τα προσωπικά οικονομικά είναι ένα δύσκολο ή «ταμπού» θέμα. Πολλοί νέοι δεν αισθάνονται άνετα να ζητήσουν συμβουλές ή να κάνουν ερωτήσεις για οικονομικά ζητήματα, συχνά επειδή δεν γνωρίζουν πού να απευθυνθούν.

Η φετινή εκστρατεία ενθαρρύνει τους νέους να μιλούν ανοιχτά για τα οικονομικά, να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να αναζητούν έγκυρη πληροφόρηση, να κάνουν τις κατάλληλες ερωτήσεις και να καλλιεργούν τις ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα χρήματά τους.

Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός αποτελεί βασική προϋπόθεση για να αποκτήσουν οι νέοι αυτοπεποίθηση, να διαμορφώσουν υγιείς οικονομικές συνήθειες, να αποφύγουν κινδύνους και να διαμορφώσουν το δικό τους μονοπάτι προς την οικονομική ισορροπία και ευημερία.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας για το 2026, πραγματοποιούνται από τους πιο πάνω φορείς, σε εκπαιδευτικούς χώρους, ενημερωτικές εκστρατείες, εκπαιδευτικές προβολές, παρουσιάσεις, επισκέψεις και συζητήσεις με νέους, ημερίδες και σεμινάρια, συνέδρια με διακεκριμένους ομιλητές, διανομή ενημερωτικού υλικού και προβολή εκπαιδευτικών βίντεο για θέματα που άπτονται του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

Παράλληλα, για το ευρύ κοινό έχουν προγραμματιστεί ανοικτά σεμινάρια και διαλέξεις, Εθνικός Διαγωνισμός για την επιλογή της ομάδας που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα 2026, podcast, δημοσίευση οδηγών επιμόρφωσης αλλά και κουίζ γνώσεων με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και τη συμβολή του στην ευημερία των πολιτών σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και τις εκδηλώσεις όλων των φορέων που λαμβάνουν μέρος στην εκστρατεία του Global Money Week 2026, επισκεφτείτε το ημερολόγιο δράσεων ή επικοινωνήστε με την ΚΤΚ στο FinLitsecretariat@centralbank.cy.