Αφθώδης πυρετός, εκποιήσεις και τουρισμός στο επίκεντρο συνάντησης Αννίτας Δημητρίου και Μάκη Κεραυνού

Οι εκποιήσεις, οι επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού στην οικονομία και η πορεία του τουρισμού σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στην περιοχή, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε την Τρίτη ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, με αντιπροσωπεία του ΔΗΣΥ με επικεφαλής την Πρόεδρο του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου.

Ο κ. Κεραυνός χαρακτήρισε τη συζήτηση «πολύ παραγωγική και εποικοδομητική», αναφέροντας ότι έγιναν «βοηθητικές εισηγήσεις».

Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε τη συζήτηση "εποικοδομητική". Ανέφερε πως «το ζητούμενο είναι να διαχειριζόμαστε κρίσεις, όχι με οριζόντια αστόχευτα μέτρα, αλλά με συγκεκριμένη στόχευση και προτεραιοποίηση».

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναλύθηκε ο οικονομικός αντίκτυπος της κρίσης τους αφθώδους πυρετού. «Συζητήσαμε για τις αποζημιώσεις που πρέπει να δοθούν, για την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη σωστή διαχείριση έστω και τώρα μιας κατεπείγουσας κατάστασης», σημείωσε.

Για τον πόλεμο στο Ιράν και το πώς επηρεάζει τον τουρισμό και την κυπριακή οικονομία, η Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ έχει καταθέσει εισηγήσεις στον Υπουργό με επιστολή. Πρόκειται για «συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να δρομολογηθούν για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τους οικονομικούς κραδασμούς», σημείωσε.

Αναφερόμενη στο θέμα των εκποιήσεων, η κ. Δημητρίου ανέφερε πως «κοινωνική πολιτική ασκεί το κράτος και αυτό πρέπει να το έχουμε καλά υπόψη μας».

«Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να ρισκάρουμε τη σταθερότητα της οικονομίας και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, χωρίς να λέμε ότι δεν μπορεί να εκσυγχρονιστεί με το σωστό τρόπο το υφιστάμενο πλαίσιο. Και εκεί καταθέσαμε τις εισηγήσεις μας», συμπλήρωσε.

«Επιμένουμε στο σχέδιο ενοίκιο έναντι δόσης. Έτσι είναι που θα στηριχτούν πραγματικά όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας», είπε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

«Είναι με πολύ κόπο που φτάσαμε στα οικονομικά δεδομένα της σταθερότητας του σήμερα και δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να επιστρέψουμε πίσω», ήταν η καταληκτική τοποθέτηση της Προέδρου του ΔΗΣΥ.

