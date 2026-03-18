Η Ευρώπη ανάμεσα στις κυρώσεις, την ενεργειακή εξάρτηση και τις στρατηγικές αδυναμίες της

Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις της σύγχρονης ιστορίας της. Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, αποτέλεσαν μια από τις πιο δραστικές πολιτικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της οικονομίας. Αν και στόχος των κυρώσεων ήταν να περιοριστεί η οικονομική και στρατηγική ισχύς της Μόσχας, οι επιπτώσεις τους επηρέασαν βαθιά και τις ίδιες τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η Ευρώπη, η οποία για δεκαετίες βασιζόταν σε φθηνή ρωσική ενέργεια, βρέθηκε ξαφνικά σε μια κατάσταση ενεργειακής ανασφάλειας και οικονομικής πίεσης. Παράλληλα, ο νέος πόλεμος στο Ιράν δημιουργεί ανησυχίες ότι ένα παρόμοιο ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να επαναληφθεί. Τα γεγονότα αυτά φέρνουν στο προσκήνιο όχι μόνο την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης αλλά και τις βαθύτερες δομικές αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερα από τριάντα χρόνια, η οικονομική ανάπτυξη πολλών ευρωπαϊκών χωρών στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στη ροή φθηνού φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία. Η Γερμανία, η Ιταλία, η Αυστρία και αρκετές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης είχαν αναπτύξει ένα ενεργειακό μοντέλο βασισμένο σε μακροχρόνια συμβόλαια με τη Μόσχα.

Το ρωσικό φυσικό αέριο ήταν σημαντικά φθηνότερο από πολλές εναλλακτικές πηγές και μεταφερόταν μέσω εκτεταμένων αγωγών που συνδέουν άμεσα τη Ρωσία με την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό επέτρεψε στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες να λειτουργούν με σχετικά χαμηλό ενεργειακό κόστος, κάτι που ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητά τους διεθνώς.

Η απότομη διακοπή ή δραστική μείωση αυτών των ροών μετά το 2022 προκάλεσε ενεργειακή κρίση. Οι τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας εκτοξεύθηκαν, με αποτέλεσμα πολλές βιομηχανίες να αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εργοστάσια περιόρισαν την παραγωγή τους ή μεταφέρθηκαν σε περιοχές με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Ασία.

Η αύξηση του κόστους ενέργειας είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι επιχειρήσεις αντιμετώπισαν υψηλότερα λειτουργικά έξοδα, ενώ τα νοικοκυριά βρέθηκαν αντιμέτωπα με αυξημένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

Οι κυβερνήσεις αναγκάστηκαν να διαθέσουν δισεκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις και μέτρα στήριξης για να αποτρέψουν μια κοινωνική κρίση. Αυτό όμως επιβάρυνε τα δημόσια οικονομικά και αύξησε το δημοσιονομικό βάρος πολλών κρατών.

Ταυτόχρονα, η Ευρώπη στράφηκε σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και άλλους παραγωγούς. Παρότι αυτή η επιλογή συνέβαλε στη σταθεροποίηση της ενεργειακής αγοράς, το LNG είναι συνήθως ακριβότερο από το φυσικό αέριο που μεταφέρεται μέσω αγωγών.

Ως αποτέλεσμα, η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με ένα διαρθρωτικά υψηλότερο ενεργειακό κόστος σε σύγκριση με ορισμένους ανταγωνιστές της.

Η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή δημιουργεί νέα ερωτήματα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Ένας ενδεχόμενος πόλεμος με το Ιράν ή μια ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή, θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το Ιράν βρίσκεται σε μια στρατηγική περιοχή κοντά στο Στενό του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Για την Ευρώπη, που ήδη αντιμετωπίζει υψηλότερο ενεργειακό κόστος, ένα νέο τέτοιο σοκ θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες θα βρεθούν για άλλη μια φορά αντιμέτωπες με αυξημένο πληθωρισμό, μειωμένη ανάπτυξη και πιέσεις στη βιομηχανική παραγωγή.

Οι εξελίξεις αυτές ανέδειξαν επίσης τις βαθύτερες αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως πολιτικού και οικονομικού οργανισμού. Παρότι η ΕΕ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο, η ικανότητά της να λαμβάνει γρήγορες και συντονισμένες αποφάσεις συχνά περιορίζεται από την πολυπλοκότητα της δομής της.

Μία από τις βασικές αδυναμίες είναι η ανάγκη συναίνεσης μεταξύ πολλών κρατών-μελών με διαφορετικά συμφέροντα και προτεραιότητες. Οι ενεργειακές πολιτικές, για παράδειγμα, διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Κάποιες χώρες βασίζονται στην πυρηνική ενέργεια, άλλες στον άνθρακα, ενώ άλλες στο φυσικό αέριο ή στις ανανεώσιμες πηγές.

Αυτή η διαφοροποίηση καθιστά δύσκολη τη διαμόρφωση μιας ενιαίας ενεργειακής στρατηγικής. Όταν προκύπτουν κρίσεις, οι αποφάσεις συχνά λαμβάνονται με καθυστέρηση ή μετά από έντονες διαπραγματεύσεις.

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η εξάρτηση της Ευρώπης από εξωτερικούς προμηθευτές για κρίσιμους πόρους. Η ενεργειακή κρίση μετά το 2022 έδειξε πόσο ευάλωτη μπορεί να είναι η ευρωπαϊκή οικονομία όταν διακόπτονται βασικές προμήθειες.

Η ίδια εξάρτηση παρατηρείται και σε άλλους τομείς, όπως οι πρώτες ύλες, οι μικροεπεξεργαστές και ορισμένες τεχνολογίες αιχμής. Η έλλειψη ισχυρής βιομηχανικής αυτάρκειας δημιουργεί στρατηγικούς κινδύνους σε περιόδους διεθνούς έντασης.

Το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταφέρει να μετατρέψει αυτές τις κρίσεις σε ευκαιρία για βαθύτερη ενοποίηση και μεταρρύθμιση, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τον ρόλο της στον παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων τις επόμενες δεκαετίες.