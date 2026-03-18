Fed: Αναμένεται να διατηρήσει σταθερά επιτόκια λόγω αντίκτυπου πολέμου στο Ιράν

Άρχισε την Τρίτη η διήμερη συνεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια, καθώς επεξεργάζονται τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία και αξιολογούν τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) της Fed, η οποία καθορίζει τα επιτόκια, άρχισε τη συνεδρίασή της την Τρίτη στις 10:30 π.μ. ώρα Ανατολικής Αμερικής (16:30 ώρα Κύπρου), δήλωσε εκπρόσωπος της κεντρικής τράπεζας.

Η συνάντηση πραγματοποιείται καθώς η Fed αντιμετωπίζει τον επίμονο υψηλό πληθωρισμό και την ασθενή ζήτηση στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, αναμένεται να έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, με τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνονται και τις αλυσίδες εφοδιασμού να διαταράσσονται.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναμένεται να έχει αλυσιδωτές πληθωριστικές επιπτώσεις, παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, όπου οι αυξήσεις των τιμών παραμένουν πάνω από τον μακροπρόθεσμο στόχο του 2% της Fed τα τελευταία χρόνια.

Οι μέσες τιμές βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί κατά περίπου 27% από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τον δείκτη της λέσχης αυτοκινήτων AAA.

Οι αναλυτές έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση προκαλεί διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού και ελλείψεις πετρελαίου που θα επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη.

Οι κεντρικές τράπεζες τείνουν να αγνοούν τις επιπτώσεις των βραχυπρόθεσμων διαταραχών στις τιμές για τον πληθωρισμό, αλλά δεν είναι σαφές για πόσο καιρό θα διαρκέσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Τα νοικοκυριά των ΗΠΑ έχουν πληγεί από υψηλότερο πληθωρισμό από τον αναμενόμενο, μετά την πανδημία Covid - 19.

Τον Ιανουάριο, ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed ανήλθε στο 2,8%, με τον δομικό πληθωρισμό να αυξάνεται κατά 3,1%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2024.

Επίσης, η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ έχει δείξει αδυναμία τους τελευταίους μήνες, με την ανεργία να αυξάνεται τον Φεβρουάριο λόγω της ασθενούς ζήτησης εργασίας.

Την περασμένη εβδομάδα, υπήρξαν περισσότερα κακά νέα, με νέα στοιχεία να δείχνουν ότι η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε με σημαντικά βραδύτερο ρυθμό από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί για τους τελευταίους μήνες του 2025.

Τα νέα δεδομένα και οι προοπτικές για τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν έχουν δει τους αναλυτές να αλλάζουν τις προσδοκίες τους για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων.

Πριν από τον πόλεμο, αναμενόταν μείωση των επιτοκίων ήδη από το καλοκαίρι, με μια άλλη πιθανή αργότερα μέσα στο έτος.

Την Τρίτη, το εργαλείο FedWatch της CME έδειξε προσδοκίες για μία μόνο μείωση των επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους, πιθανώς μετά τον Σεπτέμβριο.

Η Fed μείωσε τα επιτόκια σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, στα τέλη του περασμένου έτους, αλλά αυτά παραμένουν πάνω από τα επίπεδα που έχει απαιτήσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προσβάλει και επικρίνει τον Πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, και προσπάθησε να τον αντικαταστήσει με άλλον.

Ο Τραμπ έχει προτείνει τον Κέβιν Γουόρς για να τον αντικαταστήσει, αλλά δεν έχει ακόμη επικυρωθεί από τη Γερουσία.

Η θητεία του Πάουελ ως Προέδρου της Fed λήγει τον ερχόμενο Μάιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ