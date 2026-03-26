Οκτώ μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τις επιπτώσεις του πολέμου

Νέα δέσμη 8 πρόσθετων μέτρων, πέραν των όσων βρίσκονται ήδη σε ισχύ, με στόχο την περαιτέρω ανακούφιση των νοικοκυριών και τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα αναφέρει ότι «η χώρα μας βρίσκεται σε μια περιοχή με πολλές γεωπολιτικές αναταράξεις, όπως αυτήν που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα. Μπροστά σε αυτή τη νέα κρίση που έχουμε να διαχειριστούμε, πρώτιστο μέλημά μας είναι η Ασφάλεια των πολιτών σε όλους τους τομείς. Ήταν ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που η άμεση ανταπόκριση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Ολλανδίας ενίσχυσε την αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Μέσα από την ίδια συλλογιστική, είναι καθοριστικής σημασίας το γεγονός ότι λόγω της υπεύθυνης μας πολιτικής, η Οικονομία της χώρας μας είναι Ισχυρή και Ανθεκτική και μας επιτρέπει να παρεμβαίνουμε αποτελεσματικά, πάντα προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας, όπως, εξάλλου, το πράξαμε σε πολλές των περιπτώσεων, με πιο πρόσφατη τη στήριξη των κτηνοτρόφων μας», σημειώνει.

Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, το σημαντικό δημοσιονομικό πλεόνασμα, το περιορισμένο δημόσιο χρέος και ο χαμηλός πληθωρισμός - αποτελέσματα της υπεύθυνης οικονομικής μας πολιτικής - επεσήμανε, είναι στοιχεία που μας επιτρέπουν τη βέλτιστη διαχείριση των επιπτώσεων από τις περιφερειακές εξελίξεις και ενισχύουν την ικανότητα της οικονομίας μας να αντιμετωπίζει εξωτερικές αναταράξεις.

Σήμερα, πρόσθεσε, ανακοινώνουμε μια νέα δέσμη πρόσθετων μέτρων, πέραν των όσων βρίσκονται ήδη σε ισχύ, με στόχο την περαιτέρω ανακούφιση των νοικοκυριών και τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας:

Συγκεκριμένα, σημείωσε:

1. Μειώνουμε από 1η Μαΐου 2026 μέχρι 31 Μαρτίου 2027 περαιτέρω τον συντελεστή ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, στο 5% για όλους τους οικιακούς καταναλωτές.

2. Μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο 2026, κατά 8,33 σεντ το λίτρο.

3. Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε κρέας, πουλερικά και ψάρια από 1η Απριλίου 2026 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Τα προϊόντα αυτά προστίθενται στα ήδη υφιστάμενα με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, φρούτα και λαχανικά.

4. Απόφαση για μη επιβολή της Πράσινης Φορολογίας στα καύσιμα, που θα επιβάρυνε επιπλέον το κόστος καυσίμων, κατά 9 σεντ το λίτρο.

5. Επιδότηση 30% των απολαβών εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, για μονάδες και τουριστικά καταλύματα που θα είναι σε λειτουργία για όλη την περίοδο από την 1η Απρίλιου μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.

6. Σχέδιο για περαιτέρω στήριξη αεροπορικών εταιρειών για διασφάλιση της απρόσκοπτης σύνδεσης της χώρας μας με σημαντικούς προορισμούς προσέλκυσης τουριστών.

7. Σχέδιο επιδότησης για τους Αγρότες για αγορά λιπασμάτων με κάλυψη 15% του κόστους, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

8. Σχέδιο επιδότησης για τους Αγρότες για γεωργικά εφόδια, με κάλυψη 15% του κόστους αγοράς, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Το συνολικό κόστος των μέτρων που ανακοινώνουμε σήμερα, μαζί με τα υφιστάμενα μέτρα που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, σημείωσε, υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μέτρα πλήρως κοστολογημένα και εντός των δημοσιονομικών πλεονασμάτων.