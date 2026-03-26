Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει τα νέα μέτρα της κυβέρνησης- Σημαντική η έγκαιρη και ευέλικτη εφαρμογή τους

Το ΚΕΒΕ εκφράζει την ικανοποίηση του για τη λήψη μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων του Τουριστικού και Αγροτικού τομέα και της κοινωνίας που εξήγγειλε σήμερα η κυβέρνηση ως απάντηση στις επιπτώσεις που προκαλεί η συνεχιζόμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

Το ΚΕΒΕ θεωρεί ότι η στήριξη του τουριστικού τομέα είναι καθοριστικής σημασίας, δεδομένου ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας και ήδη επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τους καταναλωτές, όπως η διεύρυνση του καταλόγου προϊόντων με μηδενικό ΦΠΑ και η συνέχιση της επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος για ευάλωτες ομάδες, το ΚΕΒΕ επισημαίνει ότι αυτά συμβάλλουν στη συγκράτηση του κόστους ζωής και στη διατήρηση της αγοραστικής δύναμης, γεγονός που θα έχει θετικό αντίκτυπο και στην αγορά.

Το ΚΕΒΕ υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης και ευέλικτης εφαρμογής των μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους. Παράλληλα, εκφράζει την ετοιμότητά του να συνεργαστεί στενά με την Κυβέρνηση και όλους τους αρμόδιους φορείς, για την παρακολούθηση της κατάστασης και την προώθηση πρόσθετων παρεμβάσεων όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, τονίζει, η στήριξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας και της κοινωνικής συνοχής.