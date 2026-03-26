Πτωτικά κινείται την Πέμπτη το ΧΑΚ

Από τις μετοχές που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης, μία κινείται ανοδικά, έξι κινούνται πτωτικά και τέσσερις παραμένουν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανέρχεται σε μόλις 41.

Πτωτικά κινείται την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης, στις 12:34, βρισκόταν στις 261,39 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,88%, ενώ η διαπραγμάτευση συνεχίζεται.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 βρισκόταν στις 160,01 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές 0,59%. Την ίδια ώρα, η αξία των συναλλαγών ανερχόταν σε €104.449,38.

Κύρια και Εναλλακτική Αγορά κινούνται επίσης πτωτικά, σε ποσοστό 0,95% και 0,51% αντίστοιχα. Πτωτικά κινούνται και οι Επενδυτικές Εταιρείες, καταγράφοντας απώλειες 1,05%. Τα Ξενοδοχεία δεν καταγράφουν μεταβολή.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσελκύουν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών €95.965,36 (πτώση 0,95%), της Eurobank με €11.319 (πτώση 1,49%), της Demetra με €3.985,82 (πτώση 1,08%), της Louis Plc με €2.200 (πτώση 0,90%) και της Blue Island με €1.467,48 (πτώση 9,29%).

ΚΥΠΕ

