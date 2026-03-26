Deal Τράπεζας Κύπρου- cdbbank: Έπεσαν οι υπογραφές

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε σήμερα ότι υπέγραψε συμφωνία με την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως αναφορικά με την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων και ορισμένων άλλων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε τιμή κοντά στην ονομαστική αξία.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται υπό συνήθεις εμπορικούς όρους και η περίμετρος της περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου €150 εκατ και καταθέσεις ύψους περίπου €500 εκατ.

Μετά τις συνέργειες, η συναλλαγή αναμένεται να έχει μέτρια θετική επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος με περιορισμένη επίδραση στα κεφάλαια ύψους περίπου 35 μ.β.

Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο 2026 και υπόκειται στην εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων (συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων).

Όπως αναφέρεται, η συναλλαγή υποστηρίζει τη στρατηγική του Συγκροτήματος για μεσοπρόθεσμη αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων.

Ανακοίνωση cdbbank

Στην δική της ανακοίνωση η cdbbank, σημειώνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που πρόκειται να μεταφερθούν στην Τράπεζα Κύπρου περιλαμβάνουν ένα χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων με μικτή λογιστική αξία περίπου €150 εκατομμύρια και καταθέσεις περίπου €500 εκατομμύρια, κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με τυχόν διαφορά ισοστάθμισης να διακανονίζεται σε μετρητά.

Με βάση τους συμφωνηθέντες όρους, η συνολική εκτιμώμενη έκπτωση στα περιουσιακά στοιχεία που πρόκειται να μεταφερθούν είναι περίπου €3 εκατομμύρια.

Επιπλέον, η Τράπεζα εκτιμά κόστη σχετικών με την συναλλαγή στο εύρος των €2-4 εκατομμυρίων.

Η συναλλαγή εκτελείται σε συνήθεις επιχειρηματικούς όρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έλαβε ανεξάρτητη γνώμη περί δικαίου τιμήματος (fairness opinion) από την BDO Ltd, η οποία επιβεβαιώνει ότι η αντιπαροχή και οι χρηματοοικονομικοί όροι της συναλλαγής είναι δίκαιοι από χρηματοοικονομικής άποψης.

Όπως τονίζεται, η συναλλαγή θεωρείται ένα κατάλληλο βήμα για την Τράπεζα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των καταθετών, των πιστωτών (συμπεριλαμβανομένων των Ομολογιούχων) και των μετόχων, ενώ η εξυπηρέτηση των πελατών θα συνεχιστεί απρόσκοπτα.

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των Ομολόγων Μειωμένης Εξασφάλισης Κατηγορίας 2) που δεν περιλαμβάνονται στη συναλλαγή θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από την τράπεζα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους.

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, οι δραστηριότητες της τράπεζας θα περιλαμβάνουν τη διαχείριση και εξυπηρέτηση των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.