Σημαντική πτώση την Πέμπτη στο ΧΑΚ εν μέσω αρνητικού κλίματος στα διεθνή χρηματιστήρια

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που παρουσίασαν τα άλλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 260,53 μονάδες, καταγράφοντας σημαντική πτώση 1,21%.

Πτώση σημείωσε και ο δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 159,10 μονάδες με απώλειες 1,16%. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε στις €287.839.

Από τους επιμέρους δείκτες, πτώση κατέγραψαν η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 1,26%, οι Επενδυτικές Εταιρείες απώλειες 0,70% και η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,99%, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €200.919 (τιμή €8,30 – πτώση 1,66%), της Logicom με €38.140 (τιμή €2,80 – πτώση 1,41%), της Δήμητρα Επενδυτικής με €21.117 (τιμή €1,385 – πτώση 0,72%), της Eurobank Κύπρου με €13.760 (τιμή κλεισίματος €3,308 – πτώση 1,25%) και της KEO με €5.083 (τιμή €1,22 – πτώση 2,40%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, δύο κινήθηκαν ανοδικά, εννέα πτωτικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 106.

Εξάλλου, σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 23 Μαρτίου 2026, η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ υπέγραψε συμφωνία με την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (‘CDB’), αναφορικά με την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων και ορισμένων άλλων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε τιμή κοντά στην ονομαστική αξία.

Αναφέρεται ότι η Συναλλαγή πραγματοποιείται υπό συνήθεις εμπορικούς όρους και η περίμετρος της περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου €150 εκατ. και καταθέσεις ύψους περίπου €500 εκατ.

Αναφέρεται επίσης ότι μετά τις συνέργειες, η Συναλλαγή αναμένεται να έχει μέτρια θετική επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος με περιορισμένη επίδραση στα κεφάλαια ύψους περίπου 35 μ.β.

Προστίθεται ότι η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο 2026 και υπόκειται στην εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων (συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων).

Σύμφωνα με την Bank of Cyprus Holdings, η συναλλαγή υποστηρίζει τη στρατηγική του Συγκροτήματος για μεσοπρόθεσμη αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων.

Αναφέρεται επίσης ότι η Συναλλαγή αυτή δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Εταιρίας ή οποιουδήποτε ‘καθορισμένου προσώπου’ όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 137(3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου 14(Ι)/1993 (ως έχει τροποποιηθεί).

Προστίθεται ότι η KPMG Limited ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και οι Hadjianastassiou Ioannides LLC ως νομικοί σύμβουλοι και ως σύμβουλοι ανταγωνισμού του Συγκροτήματος για τη Συναλλαγή.

Πηγή: ΚΥΠΕ