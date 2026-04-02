Διαφωνούν με την πρόταση νόμου για χώρους αναψυχής οι ξενοδόχοι

Την έντονη αντίθεσή τους στην πρόταση νόμου που συζητήθηκε την Τρίτη 31/03/26 στην Επιτροπή Τουρισμού της Βουλής, αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία χώρων αναψυχής, εκφράζουν με κοινή τους ανακοίνωση οι ξενοδοχειακοί σύνδεσμοι ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ

Η εν λόγω πρόταση, επισημαίνουν, αντί να συμβάλλει στη βελτίωση και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, δημιουργεί σοβαρές στρεβλώσεις και κινδύνους για την ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζουν:

• Εισάγει αχρείαστο και αποσπασματικό πλαίσιο αδειοδότησης, επιβάλλοντας την απαίτηση για επιπρόσθετη άδεια λειτουργίας σε εστιατόρια εντός ξενοδοχειακών μονάδων, τα οποία ήδη καλύπτονται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, δημιουργώντας επικάλυψη αρμοδιοτήτων και απορρύθμιση αντί για εξορθολογισμό.

• Αγνοεί τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφορετικών τύπων υποστατικών, επιβάλλοντας οριζόντιες ρυθμίσεις στα ωράρια λειτουργίας, χωρίς πρόνοια για την αποφυγή όχλησης και ηχορύπανσης. Οι πρόνοιες αυτές, εάν υιοθετηθούν, τονίζουν, ενδέχεται να οδηγήσουν σε υποβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη, επηρεάζοντας αρνητικά την εικόνα του προορισμού, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου ήδη καταγράφονται πιέσεις από θόρυβο και υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων.

«Ο τουρισμός της Κύπρου δεν μπορεί να στηρίζεται σε πρόχειρες και αποσπασματικές ρυθμίσεις. Αντίθετα, απαιτείται μια ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση που να προάγει την ποιότητα, την ισορροπημένη ανάπτυξη και την αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος, διασφαλίζοντας ότι ο επισκέπτης απολαμβάνει ένα περιβάλλον ηρεμίας, ασφάλειας και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών», τονίζουν.

Οι δύο Σύνδεσμοι καλούν τη Βουλή να μην προχωρήσει στην προώθηση της πρότασης νόμου προς ψήφιση και να αναμείνει την ολοκλήρωση της κυβερνητικής πρωτοβουλίας, ώστε να κατατεθεί ένα ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο νομοσχέδιο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου και της κοινωνίας. «Η διασφάλιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και της εμπειρίας του επισκέπτη δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο», καταλήγουν.