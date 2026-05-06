Όσα δήλωσαν οι ηγέτες των κομμάτων και οι ανεξάρτητοι στην αφετηρία της εκλογικής μάχης

Ρεκόρ υποψηφιοτήτων υποβλήθηκαν την 6η Μαΐου, Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026 υπέβαλαν υποψηφιότητα για να διεκδικήσουν τις 56 ( Αντιπρόσωποι Ελληνοκυπριων) + 3 έδρες (Αντιπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων) της Βουλής των Αντιπροσώπων για την επερχόμενη πενταετία, που συνοδεύτηκαν με πολλές ενστάσεις, 753 υποψήφιοι. Ενώ οι ηγεσίες των κομματικών συνδυασμών εκφράζουν αισιοδοξία για τα αποτελέσματα.

Ρεκόρ υποψηφιοτήτων και συνδυασμών κατατέθηκαν την Τετάρτη για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026, σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο Εκλογών, Ελίκκο Ηλία. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 753 υποψηφιότητες και 19 συνδυασμοί.

Υποβλήθηκαν συνολικά 753 υποψηφιότητες, περίπου 100 περισσότερες από τις περασμένες Βουλευτικές Εκλογές, εκ των οποίων 744 αφορούν κομματικούς συνδυασμούς και 9 αφορούν μεμονωμένους υποψήφιους ή υποψήφιες», ανέφερε.

Τα 19 πολιτικά κόμματα που υπέβαλαν υποψηφιότητες είναι το Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα, ΑΚΕΛ-Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού, Ακροαριστερή Αντίσταση Κομμουνισμός, Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο, Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, Βολτ Κύπρου, Δημοκρατική Αλλαγή, Δημοκρατική Παράταξη-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα-ΔΕΚ, Δημοκρατικό Κόμμα, Δημοκρατικός Συναγερμός, ΕΔΕΚ-Σοσιαλιστικό Κόμμα, Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο-ΕΛΑΜ, Ενεργοί Πολίτες-Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Λαϊκός Αγώνας Ελευθερία, Πατριωτικό Μέτωπο Λακεδαιμόνιοι, Σήκου Πάνω και Πράσινο Κόμμα της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον Έφορο, 529 υποψηφιότητες ή 70,3% αφορούν άντρες και 224 υποψηφιότητες ή 29,7% γυναίκες.

Κάποιοι συνδυασμοί κατέρχονται στις εκλογές με πλήρη ψηφοδέλτια, με αριθμό υποψηφίων ίσο με τον αριθμό των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, ενώ κάποιοι συνδυασμοί συμμετέχουν με συγκεκριμένους υποψήφιους ή μόνο σε συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες.

Ο Έφορος ανέφερε ότι σημειώθηκαν και κάποιες απουσίες, με υποψήφιους που απέσυραν το ενδιαφέρον τους ή αντικαταστάθηκαν από το κόμμα τους.

Το ΥΠΕΣ εξετάζει πολλές ενστάσεις για υποψηφίους, λέει ο Γενικός Έφορος Εκλογών

«Πάρα πολλές ενστάσεις για υποψήφιους» εξετάζει το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία, δήλωσε την Τετάρτη ο Γενικός Έφορος Εκλογών Ελίκκος Ηλία.

Ερωτηθείς γενικότερα για τη φετινή εκλογική διαδικασία, ο κ. Ηλία είπε πως οι πιο δύσκολες εκλογές ήταν αυτές του Ιουνίου του 2024, όπου υπήρχαν πάρα πολλές εκλογικές διαδικασίες με μεγάλο αριθμό ψηφοδελτίων. «Τα καταφέραμε και κάναμε τις εκλογές με τον τρόπο που έπρεπε να γίνουν», είπε και σημείωσε πως τα πράγματα είναι πιο εύκολα φέτος αν και μια εκλογική διαδικασία είναι πάντα δύσκολη.

Ο ΔΗΣΥ είναι πάντα εκεί για την σταθερότητα την προοπτική που δικαιούται η Κύπρος, είπε η Α. Δημητρίου

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει αποδείξει ότι είναι πάντα εκεί για την σταθερότητα και την προοπτική που δικαιούται η Κύπρος μας αλλά και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά, δήλωσε η Πρόεδρός του Αννίτα Δημητρίου την Τετάρτη μετά την υποβολή της υποψηφιότητάς της στη Λάρνακα.

«Θέλουμε αψεγάδιαστα να πραγματοποιηθούν οι βουλευτικές εκλογές είναι η γιορτή της δημοκρατίας», είπε η κ. Δημητρίου. «Μαζί με τους φίλους και συναγωνιστές της επαρχίας Λάρνακας θέτω και την δική μου υποψηφιότητα. Την πίστη και την ευθύνη ότι η Λάρνακα μας αξίζει και δικαιούται ότι καλύτερο αλλά βεβαίως και η πατρίδα μας», πρόσθεσε.

Το ΑΚΕΛ εγγύηση για στήριξη και προστασία Κοινωνίας, λέει ο Σ. Στεφάνου

Το ΑΚΕΛ αποτελεί εγγύηση για τη στήριξη και την προστασία της κοινωνίας, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου, μετά την υποβολή υποψηφιοτήτων του ψηφοδελτίου του κόμματος για την επαρχία Λευκωσίας για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ΑΚΕΛ θα πετύχει τον στόχο που έθεσε για πιο ισχυρή παρουσία στη Βουλή.

«Οι βουλευτικές εκλογές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο όπου η χώρα μας αντιμετωπίζει πολλά πράγματα και πολλές προκλήσεις», είπε στις δηλώσεις του ο κ. Στέφανου, σημειώνοντας ότι, το ίδιο και η κοινωνία «αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχεται ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας εξαιτίας της ακρίβειας και του ψηλού κόστους ζωής».

Αποτελέσματα και όχι λόγια το μήνυμα του Προέδρου του ΔΗΚΟ

Την επίσημη υποβολή των υποψηφιοτήτων του για την επαρχία Λευκωσίας πραγματοποίησε το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ), με τον Πρόεδρό του Νικόλα Παπαδόπουλο να στέλνει μήνυμα ευθύνης και αποτελεσματικότητας προς την κοινωνία.

«Σήμερα στεκόμαστε ενώπιον των πολιτών με μία ομάδα ανθρώπων που είναι έτοιμοι να αναλάβουν ευθύνες, ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, ευθύνη απέναντι στους πολίτες, γιατί οι συμπολίτες μας ζητούν κάτι πάρα πολύ απλό: αποτελέσματα και όχι λόγια», ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος μετά την υποβολή υποψηφιοτήτων του κόμματός του στη Λευκωσία.

Κάλεσμα για ενίσχυση της φωνής του κόμματος από Πρόεδρο ΕΛΑΜ

Την πρόθεσή του να διεκδικήσει ενισχυμένο ρόλο στη νέα Βουλή εξέφρασε ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, μετά την επίσημη κατάθεση των υποψηφιοτήτων του κόμματος της επαρχίας Λευκωσίας, για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Όπως δήλωσε, «με την επίσημη κατάθεση των υποψηφιοτήτων μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές», επισημαίνοντας ότι το κόμμα κατέρχεται με συνδυασμούς σε όλες τις επαρχίες». Ανέφερε πως το ΕΛΑΜ προτείνει «πρόσωπα που τους ενώνει η βαθιά ανησυχία και η αγωνία για το μέλλον αυτού του τόπου».

Στόχος ισχυρή παρουσία στη Βουλή είπε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ

Με αναφορές στην ανανέωση και τη διεύρυνση της συμμετοχής νέων και γυναικών, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, προχώρησε σε δηλώσεις μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων του κόμματος στην επαρχία Λευκωσίας για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Όπως ανέφερε, η ΕΔΕΚ κατέρχεται στις εκλογές με πλήρη συνδυασμό σε παγκύπρια βάση. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σύνθεση των ψηφοδελτίων, σημειώνοντας πως «η ΕΔΕΚ είναι περήφανη γιατί στα ψηφοδέλτια μας συμπεριλαμβάνεται 25% από γυναίκες και το 60% είναι νέοι άνθρωποι κάτω των 45 ετών».

Πολυσυλλεκτικό και ποιοτικό το ψηφοδέλτιο της ΔΗΠΑ, είπε ο Μ. Καρογιάν

Πολυσυλλεκτικό και ποιοτικό είναι το ψηφοδέλτιο της ΔΗΠΑ δήλωσε μετά την υποβολή υποψηφιότητας στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας στην αίθουσα τελετών πολιτιστικού ιδρύματος «Αρχάγγελος» της Ιεράς Μονής Κύκκου, την Τετάρτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης Μάριος Καρογιάν. Μίλησε επίσης για την απόφαση του να μην κατέλθει ο ίδιος ως υποψήφιος αναφέροντας ότι πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή που δίνει χώρο και δυνατότητες στους νέους ανθρώπους να συμμετέχουν.

«Θα συνεχίσουμε έχοντας ως λάβαρο την ιστορία 30 χρόνων», είπε ο Παπαδούρης

Στην έναρξη της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις επερχόμενες εκλογές της 24ης Μαΐου 2026, ο Σταύρος Παπαδούρης, Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κάλεσε τους φίλους του Κινήματος «να σταθούν στις πολιτικές δυνάμεις που έχουν αποδείξει εδώ και πολλά χρόνια έμπρακτα ότι θα συνεχίσουν να πορεύονται με σωστές ιδεολογίες και σωστές αρχές», σημειώνοντας ότι το Κίνημα θα συνεχίσει κόντρα στο «κύμα λαϊκισμού» που επικρατεί, έχοντας ως «λάβαρο» την ιστορία 30 χρόνων.

Καιρός να πάρουμε το σωστό δρόμο είπε ο Πρόεδρος κόμματος «Αγρονόμος»

Είναι καιρός να πάρουμε το σωστό δρόμο, που είναι ο ίσιος δρόμος δήλωσε ο Πρόεδρος του κόμματος «Αγρονόμος – Αγροτικό Εργατικό Κόμμα», Ανδρέας Χριστοφή, κατά την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές εκλογές, στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού. Όπως ανέφερε «για εμάς είναι μεγάλη η χαρά σήμερα, είναι ημέρα γιορτής για τη Δημοκρατία» και έστειλε το μήνυμα προς τους πολίτες ότι «οι θέσεις μας και το πρόγραμμα μας είναι καθαρές σαν το φως της ημέρας».

Έτοιμη να αγωνιστεί για όλους τους αδικημένους δηλώνει η Τσελεστίνα Ντε Πέτρο

Την υποψηφιότητά της για τις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας υπέβαλε η Πρόεδρος της Ακρο-αριστερής Αντίστασης – Κομμουνισμός, Τσελεστίνα Ντε Πέτρο, δηλώνοντας έτοιμη «να αγωνιστεί για όλους τους αδικημένους για να υπάρχει δικαιοσύνη στον κόσμο».

Θέλουμε να υπηρετήσουμε το όραμά μας να αλλάξουμε την Κύπρο, λέει ο Ο. Μιχαηλίδης

Θέλουμε να υπηρετήσουμε το όραμά μας να αλλάξουμε την Κύπρο με τόλμη και με σχέδιο, δήλωσε ο Πρόεδρος του κινήματος Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο, Οδυσσέας Μιχαηλίδης. «Σε λίγες μέρες θα είναι η γιορτή της Δημοκρατίας. Σήμερα είναι τα προεόρτια», είπε ο κ. Μιχαηλίδης μετά την υποβολή υποψηφιοτήτων του κόμματός επαρχίας Λευκωσίας για τις Βουλευτικές Εκλογές.

Στόχος ο κόσμος να κάνει μαζί μας ειρηνική επανάσταση, είπε ο Φ. Παναγιώτου

Στην υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας προχώρησε στις 11:40 η Άμεση Δημοκρατία, με τον πρόεδρο του κινήματος Φειδία Παναγιώτου να δηλώνει ότι στόχος είναι «να δώσουμε στον κόσμο την ευκαιρία να κάμει μαζί μας μια ειρηνική επανάσταση στις 9 του Μάη». Είπε επίσης ότι η Άμεση Δημοκρατία δημιουργήθηκε επειδή «κουραστήκαμε να βλέπουμε τους πολιτικούς να χωρίζονται σε αριστερούς, δεξιούς και κεντρώους.

Ιστορική ημέρα για Volt δήλωσε ο συμπρόεδρος του

Για το Volt είναι μια ιστορική μέρα και είμαστε αισιόδοξοι πως θα είμαστε στη νέα βουλή, δήλωσε ο συμπρόεδρος του, Πάνος Παρράς, κατά την υποβολή των υποψηφιοτήτων του κόμματος για την εκλογική περιφέρεια Λεμεσού. Όπως ανέφερε, «για εμάς είναι μια ιστορική μέρα. Το Volt κατεβαίνει για πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές, με 56 ικανότατους υποψηφίους και με χιλιάδες πολίτες που μας στηρίζουν».

Ο λαός να ψηφίσει με πολιτικά κριτήρια είπε ο Πρόεδρος ΔΕΚ

Για το Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα (ΔΕΚ), είναι μια ιστορική μέρα, ανέφερε ο Πρόεδρος του, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, καλώντας το λαό να ψηφίσει με πολιτικά κριτήρια. Σε δηλώσεις του κατά την υποβολή των υποψηφιοτήτων των βουλευτικών εκλογών, στην εκλογική περιφέρεια Λεμεσού, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε πως « Είναι η πρώτη φορά που διεκδικούμε την είσοδο μας στην κυπριακή Βουλή».

Μήνυμα “σωστής λύσης” στο Κυπριακό από Πρόεδρο ΔΗΜΑΛ

Προτάσσοντας το Κυπριακό και την ανάγκη για μια «σωστή λύση», ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αλλαγής (ΔΗΜΑΛ), Χρίστος Κληρίδης, προχώρησε σε δηλώσεις μετά την υποβολή της υποψηφιότητάς του κόμματός του για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026. Όπως ανέφερε, στόχος του κόμματος είναι να ακουστεί μια ξεκάθαρη φωνή απέναντι σε επιλογές που, ενδέχεται να αποδειχθούν επιζήμιες για τη χώρα.

Πανέτοιμοι να αγωνιστούμε για τις αρχές του Κινήματος Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, λέει ο Πρόεδρός του

Οι υποψήφιοι των Ενεργών Πολιτών – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών – Δράση Προσφύγων, είναι πανέτοιμοι να αγωνιστούν για τις βασικές αρχές οι οποίες πρεσβεύουν το Κίνημα που είναι το δίκαιο, η αλήθεια και η λογική, δήλωσε ο Νικόλας Προδρόμου Πρόεδρος του Κινήματος σε δηλώσεις μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

Σε συστράτευση για απελευθέρωση της πατρίδας καλεί ο Πρόεδρος του Λαϊκού Αγώνα Ελευθερία

Σε συστράτευση για απελευθέρωση της πατρίδας καλεί τους πολίτες ο Απόστολος Αποστόλου, Πρόεδρος του Λαϊκού Αγώνα Ελευθερία.Σε δηλώσεις ύστερα από την υποβολή της υποψηφιότητας του, η οποία είναι και η μοναδική του κόμματος, στην Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, ο κ. Αποστόλου ανέφερε ότι «το σύστημα δεν μας άφησε, είμαστε οι τελευταίοι».

Θέλουμε να βάλουμε στο τραπέζι την οικολογία, λέει ο Πρόεδρος Πράσινου Κόμματος

Θέλουμε να βάλουμε στο τραπέζι την οικολογία, είπε την Τετάρτη ο Πρόεδρος του Πράσινου Κόμματος, Κυριάκος Ανδρέου, μετά την υποβολή υποψηφιοτήτων επαρχίας Λευκωσίας για τις Βουλευτικές Εκλογές. «Είμαστε ένα καινούργιο κόμμα στο χώρο της οικολογίας, χωρίς χρήματα, χωρίς μηχανισμούς», είπε ο κ. Ανδρέου.

Κατεβαίνουμε στις εκλογές ως πολίτες για τους πολίτες λέει ο Πρόεδρος του Σήκου Πάνω

Κατεβαίνουμε στις εκλογές «ως πολίτες για τους πολίτες γιατί θεωρούμε ότι το κράτος δεν έχει πελάτες αλλά ιδιοκτήτες», δήλωσε ο Σωτήρης Χρίστου, Πρόεδρος του «Σήκου Πάνω», σε δηλώσεις μετά την υποβολή των υποψηφίων του Κινήματος για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας.

Με πέντε υποψήφιους στην επ. Λευκωσίας οι «Λακεδαιμόνιοι»

Το Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι» κατέρχεται στις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές στην επαρχία Λευκωσίας με ψηφοδέλτιο που απαρτίζεται από πέντε υποψηφίους. Συγκεκριμένα, το ψηφοδέλτιο των «Λακεδαιμόνιων» στη Λευκωσία στελεχώνουν οι Μαρία Αφαντίτη, Λεωνίδας Ιωάννου, Ξένιος Ιωάννου, Κίκκος Παπαδόπουλος και Μαρία Χατζηχριστοφόρου.

«Πρόεδρος των φτωχών» δηλώνει ο ανεξάρτητος Α. Ευστρατίου

Την υποψηφιότητά του για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 υπέβαλε ο ανεξάρτητος υποψήφιος Ανδρέας Ευστρατίου, συνεχίζοντας μια μακρά πορεία συμμετοχής σε εκλογικές διαδικασίες. Όπως ανέφερε ο ίδιος, αυτή είναι η 35η φορά που θέτει υποψηφιότητα, έχοντας στο παρελθόν συμμετάσχει σε βουλευτικές, δημαρχιακές, προεδρικές εκλογές καθώς και σε εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Δεν υπάρχει χαμένη ψήφος εκτός από αυτή προς όσους έχουν αποτύχει, λέει ο ανεξάρτητος υποψήφιος Α. Μακρίδης

Δεν υπάρχει χαμένη ψήφος εκτός από την ψήφο που δίνεται σε εκείνους που αποδεδειγμένα έχουν αποτύχει, δήλωσε ο ανεξάρτητος υποψήφιος βουλευτής στην επαρχία Λευκωσίας, Αλέξης Μακρίδης, σε δηλώσεις του μετά την υποβολή της υποψηφιότητάς του.

Δίπλα στις φτωχές και πολύτεκνες οικογένειες ο ανεξάρτητος Κ. Μαυρομμάτης

Στα κοινωνικά θέματα εστίασε κατά την τοποθέτησή του μετά την υποβολή της υποψηφιότητάς του για τις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές, ο ανεξάρτητος υποψήφιος Βουλευτής Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Μαυρομμάτη, σημειώνοντας ότι πρέπει να σταθούμε δίπλα σε αυτούς που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, στις φτωχές και πολύτεκνες οικογένειες.

Θέλω να εκλεγώ με τη δική μου δύναμη, είπε ο ανεξάρτητος υποψήφιος Χριστάκης Ροτσίδης

Ο 89χρονος Χριστάκης Ροτσίδης υπέβαλε την ανεξάρτητη υποψηφιότητα του, για την εκλογική περιφέρεια Λεμεσού, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να εκλεγεί με τη δική του δύναμη.

Να φέρουμε πολίτευμα Εθνικού Κοινοτισμού είπε ο ανεξάρτητος υποψήφιος Λουκάς Σταύρου

Σε ανάγκη μετατροπής του πολιτεύματος της Κύπρου σε «Εθνικού Κοινοτισμού» αναφέρθηκε ο ανεξάρτητος υποψήφιος βουλευτής, στην εκλογική περιφέρεια Λεμεσού, Σταύρος Λουκά, καταθέτοντας την υποψηφιότητα του, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Με προτάσεις για τον τομέα της Υγείας υπέβαλε υποψηφιότητα ο ανεξάρτητος Μάριος Τενίζης

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος στην επαρχία Λευκωσίας Μάριος Τενίζης σε δηλώσεις του μετά την υποβολή της υποψηφιότητας του ανέφερε ότι μια από τις προτεραιότητες του αφορά τον τομέα της υγείας και εξέφρασε την πρόθεση σε ενδεχόμενη εκλογή του να προωθήσει συγκεκριμένη πρόταση στον τομέα της υγείας, που αφορά συγκεκριμένα «τα ιδιωτικά κέντρα υγείας τα οποία είναι συνδεδεμένα με το ΓεΣΥ».

Αγαστή συνεργασία για λύσεις στα προβλήματα είπε ο ανεξάρτητος υποψήφιος Χριστόδουλος Χριστοδούλου

Την ανεξάρτητη υποψηφιότητα του για τις βουλευτικές εκλογές και την εκλογική περιφέρεια Λεμεσού, υπέβαλε, ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου, ο οποίος ανέφερε πως είναι εν ενεργεία αστυνομικός εδώ και σχεδόν 25 χρόνια.

Υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες των Θρησκευτικών Ομάδων

Την υποψηφιότητα τους για τις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου υπέβαλαν το πρωί στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι εκπρόσωποι των Θρησκευτικών Ομάδων.

Για τη Θρησκευτική ομάδα των Μαρωνιτών, υποψηφιότητα υπέβαλαν ο Μάριος Μαυρίδης και ο Πέτρος Νακούζη, για την Θρησκευτική Ομάδα των Λατίνων η Αντωνέλλα Λύδια Μαντοβάνη και των Αρμενίων ο Βαρτκές Μαχτεσιάν. Aν δεν υπάρξει οποιαδήποτε ένσταση μετά από 24 ώρες, τότε θα υπάρξει η ανακήρυξη των δύο αντιπροσώπων που δεν έχουν ανθυποψήφιους.

Πηγή: ΚΥΠΕ