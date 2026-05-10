Ισραηλινός Πρέσβης: Καταγγέλλει αντισημιτικά στερεότυπα για τις επενδύσεις στην Κύπρο - Η ανακοίνωσή του

Για «επικίνδυνη ρητορική» και «αναπαραγωγή στερεοτύπων» που «τροφοδοτούν τον αντισημιτισμό» κάνει λόγο ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο, Ορέν Ανολίκ, με μία μακροσκελή ανάρτηση - απάντηση, στην οποία αναφέρεται σε δηλώσεις και τοποθετήσεις που, όπως αναφέρει, επιχειρούν να παρουσιάσουν αρνητικά ή απειλητικά τις ισραηλινές επενδύσεις και την παρουσία Ισραηλινών στην Κύπρο.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του, ο Ισραηλινός Πρέσβης αναφέρει ότι «η σχέση μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου βασίζεται σε κοινές αξίες, αμοιβαίο σεβασμό και ισχυρή φιλία», προσθέτοντας ότι χιλιάδες Ισραηλινοί έχουν επιλέξει την Κύπρο ως «δεύτερο σπίτι» τους, είτε ως οικογένειες είτε ως επιχειρηματίες και επαγγελματίες.

Ο ίδιος εκφράζει ανησυχία για τη χρήση όρων όπως «κατάληψη» [takeover] ή «ανεξέλεγκτη επιρροή» [uncontrolled influence] στον δημόσιο διάλογο, σημειώνοντας ότι τέτοιες αναφορές στοχοποιούν μια συγκεκριμένη εθνική κοινότητα και αμφισβητούν τη νομιμότητα μιας κοινότητας που δρα νόμιμα στη χώρα.

«Όταν ο πολιτικός λόγος χρησιμοποιεί παλιά στερεότυπα περί «ξένης οικονομικής ισχύος» για να καλλιεργήσει φόβο, εισέρχεται σε επικίνδυνο έδαφος», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τέτοιες αφηγήσεις, που, όπως λέει, αναπαράγουν ιστορικούς μύθους περί οικονομικής κυριαρχίας των Εβραίων, ενισχύουν τον αντισημιτισμό.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η ισραηλινή κοινότητα στην Κύπρο «δεν είναι κλειστή κοινότητα», αλλά αποτελείται από ανθρώπους που συμμετέχουν ενεργά στην κυπριακή κοινωνία και οικονομία, με παιδιά σε τοπικά σχολεία και επιχειρηματική δραστηριότητα που δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Ο Πρέσβης απορρίπτει επίσης τους ισχυρισμούς περί «εξάρτησης» της Κύπρου από ισραηλινά κεφάλαια, κάνοντας λόγο για «διαστρέβλωση της πραγματικότητας μιας ελεύθερης και παγκοσμιοποιημένης αγοράς».

Καταληκτικά, απευθύνει έκκληση προς πολιτικούς, πρόσωπα με δημόσιο λόγο και την κοινωνία να απορριφθεί «η εμπρηστική και διχαστική γλώσσα», υπογραμμίζοντας ότι «ο λαϊκισμός δεν πρέπει να καθορίζει τον τόνο του δημόσιου διαλόγου».

«Το Ισραήλ παραμένει σταθερός εταίρος της Κύπρου. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί ώστε οι διμερείς σχέσεις μας να καθορίζονται από γεγονότα, συνεργασία και φιλία, όχι από φόβο ή αποκλεισμό», καταλήγει.

