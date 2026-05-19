ΔΗΣΥ: Σχέδιο για δίκαιη προσφυγική πολιτική και Ταμείο Απώλειας Χρήσης

Σε 5 ημέρες, οι πολίτες αποφασίζουν για τη Βουλή της επόμενης πενταετίας και ποιοι θα τους εκπροσωπούν.

Το προσφυγικό δεν προσφέρεται για εύκολες υποσχέσεις και γενικόλογες τοποθετήσεις. Απαιτεί σοβαρότητα, θεσμική συνέπεια και ένα ρεαλιστικό σχέδιο που να αναγνωρίζει έμπρακτα την απώλεια χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών.

Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, η δικαιότερη προσφυγική πολιτική αποτελεί ζήτημα εθνικής ευθύνης, θεσμικής αξιοπιστίας και πραγματικής δικαιοσύνης για τους εκτοπισμένους και τους ιδιοκτήτες κατεχόμενης γης.

Επί διακυβέρνησης του Δημοκρατικού Συναγερμού δημιουργήθηκε το Μητρώο Ιδιοκτητών Περιουσιών στα Κατεχόμενα, αναγνωρίστηκαν πλήρως οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες και κατατέθηκε η Πρόταση Νόμου για το Εθνικό Ταμείο Απώλειας Χρήσης.

Συνεχίζουμε με ξεκάθαρο σχέδιο:

– Λειτουργία του Ταμείου Απώλειας Χρήσης με πρώτες πληρωμές εντός 2 ετών

– Καθολική κάλυψη όλων των ιδιοκτητών κατεχόμενης περιουσίας, πρόσφυγες και μη

– Διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης του Ταμείου

– Εκσυγχρονισμό των στεγαστικών σχεδίων και των εργαλείων στήριξης των εκτοπισμένων

Με σοβαρότητα, κοστολογημένες προτάσεις και θεσμική υπευθυνότητα, προχωρούμε σε μια δικαιότερη προσφυγική πολιτική που ενισχύει και τη διαπραγματευτική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυτή είναι η διαφορά:Σχέδιο απέναντι στις γενικότητες.Θεσμική αξιοπιστία απέναντι στον λαϊκισμό.

Υπεύθυνα Μπροστά.

Λευκωσία, 19 Μαΐου 2026