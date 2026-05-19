Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

ΔΗΣΥ: Σχέδιο για δίκαιη προσφυγική πολιτική και Ταμείο Απώλειας Χρήσης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε 5 ημέρες, οι πολίτες αποφασίζουν για τη Βουλή της επόμενης πενταετίας και ποιοι θα τους εκπροσωπούν.

Το προσφυγικό δεν προσφέρεται για εύκολες υποσχέσεις και γενικόλογες τοποθετήσεις. Απαιτεί σοβαρότητα, θεσμική συνέπεια και ένα ρεαλιστικό σχέδιο που να αναγνωρίζει έμπρακτα την απώλεια χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών.

Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, η δικαιότερη προσφυγική πολιτική αποτελεί ζήτημα εθνικής ευθύνης, θεσμικής αξιοπιστίας και πραγματικής δικαιοσύνης για τους εκτοπισμένους και τους ιδιοκτήτες κατεχόμενης γης.

Επί διακυβέρνησης του Δημοκρατικού Συναγερμού δημιουργήθηκε το Μητρώο Ιδιοκτητών Περιουσιών στα Κατεχόμενα, αναγνωρίστηκαν πλήρως οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες και κατατέθηκε η Πρόταση Νόμου για το Εθνικό Ταμείο Απώλειας Χρήσης.

Συνεχίζουμε με ξεκάθαρο σχέδιο:

– Λειτουργία του Ταμείου Απώλειας Χρήσης με πρώτες πληρωμές εντός 2 ετών

– Καθολική κάλυψη όλων των ιδιοκτητών κατεχόμενης περιουσίας, πρόσφυγες και μη

– Διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης του Ταμείου

– Εκσυγχρονισμό των στεγαστικών σχεδίων και των εργαλείων στήριξης των εκτοπισμένων

Με σοβαρότητα, κοστολογημένες προτάσεις και θεσμική υπευθυνότητα, προχωρούμε σε μια δικαιότερη προσφυγική πολιτική που ενισχύει και τη διαπραγματευτική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυτή είναι η διαφορά:Σχέδιο απέναντι στις γενικότητες.Θεσμική αξιοπιστία απέναντι στον λαϊκισμό.

Υπεύθυνα Μπροστά.

Λευκωσία, 19 Μαΐου 2026

Tags

ΔΗΣΥΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα