«Η ψήφος είναι ευθύνη και δύναμη»: Τι λένε στον «Π» πολίτες για τις σημερινές βουλευτικές εκλογές

Η συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία παραμένει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Σε μια περίοδο που η αποχή και η απαξίωση της πολιτικής απασχολούν έντονα την κοινωνία, πολίτες από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους καταθέτουν τις απόψεις τους για το κατά πόσον είναι σημαντική η παρουσία στις κάλπες. Το κοινό μήνυμα που προκύπτει είναι σαφές, ότι η ψήφος δεν αποτελεί απλώς δικαίωμα, αλλά και ευθύνη.

Ο κοινοτάρχης Μέσα Χωριού Νεόφυτος Άσσος υπογράμμισε ότι το δικαίωμα της ψήφου κατακτήθηκε μέσα από αγώνες και γι' αυτό αποτελεί ταυτόχρονα δικαίωμα και υποχρέωση. Επεσήμανε ότι μέσω των εκλογών αναδεικνύεται το νομοθετικό Σώμα, το οποίο επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών, καλώντας όλους να συμμετάσχουν ενεργά.

Ο δρ Στέλιος Σοφόκλη, πρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, ανέφερε πως σε μια δημοκρατία ο κάθε άνθρωπος έχει όχι μόνο αναφαίρετο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να πιάσει το μέλλον του στα χέρια του. Πώς θα το κάνει; Όταν θα πάει να ψηφίσει, προσθέτοντας πως εάν αφήσεις οποιονδήποτε άλλον να ψηφίσει για σένα και εσύ απλώς διαμαρτύρεσαι μετά εγώ λέω ότι δεν έχεις το δικαίωμα να διαμαρτύρεσαι γιατί άφησες άλλους να αποφασίσουν για σένα. Ενδεικτικά είπε πως μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις στους φοιτητές του, η πλειοψηφία των φοιτητών του ανέφερε ότι δεν θα πάει να ψηφίσει. Εκείνος τους εξήγησε: «τι θα γίνει μετά όταν θα μεγαλώσετε και όταν θα διαμαρτύρεστε για το Α ή το Β θέμα και θα θυμάστε ότι δεν πήγατε να ψηφίσετε;». Άρα, συνέχισε, υποχρέωσή τους είναι να ψηφίσουν για να δημιουργήσουν και να διαμορφώσουν το μέλλον το δικό τους και των παιδιών τους οι ίδιοι και όχι άλλοι, κατέληξε.

Ο ιατρός Λάκης Γιουκκάς, ερωτηθείς σχετικά, υποστήριξε πως η συμμετοχή στις εκλογές είναι απαραίτητη, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες οφείλουν να ψηφίζουν ώστε να μην αφήνουν άλλους να αποφασίζουν γι' αυτούς. Τόνισε ότι η παρουσία στις κάλπες είναι εξαιρετικά σημαντική και πως μέσα από τη διαδικασία της ψήφου οι πολίτες παίρνουν την τύχη στα χέρια τους.

Από την πλευρά του, ο πολιτικός μηχανικός Γιώργος Ιωάννου ανέφερε ότι η συμμετοχή στις εκλογές αποτελεί αναμφισβήτητη δημοκρατική υποχρέωση. Εξέφρασε την άποψη ότι η κυπριακή κοινωνία βρίσκεται σε κρίση και χρειάζεται αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, κάτι που, όπως σημείωσε, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη μαζική συμμετοχή των πολιτών και την ψήφο με ξεκάθαρο μήνυμα. Αισθάνομαι, είπε, «ότι η κρίση που περνά η κυπριακή κοινωνία χρειάζεται οπωσδήποτε αλλαγή των γνωστών συνδυασμών στην κυπριακή Βουλή, η οποία θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν όλοι πάμε να ψηφίσουμε και να ψηφίσουμε σίγουρα αντισυστημικά».

Ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Πάφου Βάκης Αγαθαγγέλου χαρακτήρισε την ψήφο ιερό δικαίωμα και σημείωσε ότι οι πολίτες πρέπει να επιλέγουν εκείνους που τους εκπροσωπούν. Τόνισε, ακόμα, ότι είναι σημαντικό όχι μόνο να ψηφίζουμε, αλλά και να ενθαρρύνουμε το οικογενειακό και φιλικό μας περιβάλλον να πράξει το ίδιο, θέτοντας το ερώτημα πώς μπορεί να εδραιωθεί η δημοκρατία χωρίς συμμετοχή.

Ο πολιτικός επιστήμονας και ερευνητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London School of Economics Αλέξανδρος Ζαχαριάδης ανέφερε ότι σε ένα αντιπροσωπευτικό δημοκρατικό σύστημα η ψήφος αποτελεί το βασικό εργαλείο των πολιτών για να καθορίζουν ποιοι θα κυβερνούν και ποιοι θα νομοθετούν. Υπογράμμισε ότι πρόκειται τόσο για δικαίωμα όσο και για καθήκον κάθε πολίτη.

Η Ελένη Χατζηαντωνά εξέφρασε την άποψη ότι όλοι οι πολίτες, ιδιαίτερα οι νέοι, πρέπει να συμμετέχουν στις εκλογές, θέτοντας το ερώτημα γιατί να αποφασίζουν άλλοι για τη ζωή τους. Σημείωσε ότι η αποχή οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα και ευθύνες, τις οποίες τελικά φέρουν οι ίδιοι οι πολίτες που δεν συμμετέχουν.

Ο Γιώργος Παχύς επεσήμανε ότι η συμμετοχή στις εκλογές αποτελεί πράξη ευθύνης και αυτοκαθορισμού. Ανέφερε ότι η απαξίωση της πολιτικής από μέρος της κοινωνίας οδηγεί σε φαινόμενα ψήφου διαμαρτυρίας, τα οποία, όπως σημείωσε, έχουν ήδη γίνει εμφανή. Τόνισε ότι όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες.

Τέλος, η φαρμακοποιός Άννη Γιαννίκου χαρακτήρισε τη συμμετοχή στις εκλογές υποχρέωση και χρέος απέναντι τόσο στην κοινωνία όσο και στον ίδιο τον πολίτη. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι στις επικείμενες εκλογές δεν θα παρατηρηθεί τόσο έντονη αποχή όσο σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Το γκάλοπ αναδεικνύει μια ισχυρή τάση υπέρ της συμμετοχής στις εκλογές, με τους πολίτες να αναγνωρίζουν τη σημασία της ψήφου ως βασικού πυλώνα της δημοκρατίας. Παρά τις επιμέρους ανησυχίες για την απαξίωση της πολιτικής, το μήνυμα που κυριαρχεί είναι πως η ενεργή συμμετοχή αποτελεί τον μόνο δρόμο για ουσιαστική αλλαγή και εκπροσώπηση.