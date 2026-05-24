Βουλευτικές 2026: Στο 12,8% η προσέλευση μέχρι τις 10.00 - Αυξημένη κατά 2,5% σε σχέση με το 2021 (πίνακας)

Στο 12,8% ανήλθε σε παγκύπριο επίπεδο η συμμετοχή των ψηφοφόρων μέχρι τις 10:00 το πρωί στις Βουλευτικές Εκλογές 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Γενικός Έφορος Εκλογών, με τη μεγαλύτερη προσέλευση να καταγράφεται στη Λευκωσία με 14,5%, ενώ αυξημένα ποσοστά συμμετοχής παρουσιάζονται επίσης σε Αμμόχωστο και Λάρνακα.

Όπως ανέφερε ο Γενικός Έφορος Εκλογών, η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών διεξάγεται μέχρι στιγμής ομαλά, με απόλυτη τάξη και ηρεμία σε όλα τα εκλογικά κέντρα.

Παράλληλα, σημείωσε πως στις 9:00 το πρωί ώρα Κύπρου άνοιξε η κάλπη στο Βέλγιο, ενώ στις 10:00 άνοιξαν και οι κάλπες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το εκλογικό κέντρο στο Βέλγιο λειτουργεί από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 5:00 μ.μ. τοπική ώρα, με διάλειμμα μίας ώρας από τις 12:00 μέχρι τη 1:00 μ.μ., ενώ τα εκλογικά κέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργούν από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 4:00 μ.μ. τοπική ώρα, με διάλειμμα μισής ώρας από τις 12:00 μέχρι τις 12:30 μ.μ.

Μέχρι τις 10:00 το πρωί, το ποσοστό προσέλευσης των ψηφοφόρων σε παγκύπριο επίπεδο ανήλθε στο 12,8%. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη ώρα στις Βουλευτικές Εκλογές του 2021, το ποσοστό παρουσιάζεται αυξημένο κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε σχέση με τις Εκλογές του 2024 καταγράφεται μείωση κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Η μεγαλύτερη προσέλευση μέχρι τις 10:00 το πρωί καταγράφεται στη Λευκωσία με 14,5%, ενώ ακολουθούν η Αμμόχωστος με 14,3% και η Λάρνακα με 13,1%. Στη Λεμεσό η συμμετοχή ανέρχεται στο 10,8%, στην Πάφο στο 11,6%, ενώ στο εξωτερικό καταγράφεται ποσοστό 4,2%.

Σε σχέση με τις Βουλευτικές Εκλογές του 2021, όλες οι επαρχίες, πλην της Πάφου και του εξωτερικού, παρουσιάζουν αυξημένη συμμετοχή μέχρι τις 10:00 το πρωί. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στη Λευκωσία, όπου το ποσοστό από 9,3% το 2021 ανήλθε σήμερα στο 14,5%, ενώ σημαντική αύξηση σημειώνεται και στην Αμμόχωστο, από 12,1% σε 14,3%.

Σε σύγκριση με τις Προεδρικές Εκλογές του 2023, η συμμετοχή εμφανίζεται επίσης αυξημένη σε παγκύπριο επίπεδο, από 11,7% σε 12,8%, με τη Λευκωσία και την Αμμόχωστο να παρουσιάζουν και πάλι τα υψηλότερα ποσοστά κινητοποίησης.

Ωστόσο, σε σχέση με τις Εκλογές του 2024, η συμμετοχή παρουσιάζεται μειωμένη στις περισσότερες επαρχίες, με τη μεγαλύτερη πτώση να καταγράφεται στην Αμμόχωστο, όπου από 20,1% διαμορφώνεται σήμερα στο 14,3%, ενώ αισθητή μείωση σημειώνεται και στην Πάφο, από 18,2% στο 11,6%.