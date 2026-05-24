Στο 32,3% ανήλθε το ποσοστό προσέλευσης μέχρι τις 12.00, αισθητή η διαφορά σε σχέση με το 2021 - Αναλυτικά ανά επαρχία (πίνακας)

Με βάση τη μέχρι στιγμής ροή της εκλογικής διαδικασίας, στο 32,3% ανέρχεται η προσέλευση των ψηφοφόρων μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι, παρουσιάζοντας αισθητή αύξηση σε σχέση με τις Βουλευτικές Εκλογές του 2021, όταν την αντίστοιχη ώρα είχε ψηφίσει το 26% του εκλογικού σώματος.

Σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο Εκλογών, η προσέλευση συνεχίζεται ομαλά σε όλα τα εκλογικά κέντρα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

Η μεγαλύτερη προσέλευση μέχρι το μεσημέρι καταγράφεται στη Λευκωσία με ποσοστό 36,1%, ποσοστό που βρίσκεται πολύ κοντά και στις Προεδρικές Εκλογές του 2023 (37%) αλλά και στις Εκλογές του 2024 (36,5%), ενώ παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε σχέση με τις Βουλευτικές του 2021, όταν είχε καταγραφεί στο 23,4%.

Ακολουθεί η Αμμόχωστος με 33,7%, αυξημένη σε σχέση με το 31,7% του 2021, αλλά χαμηλότερη από το 39,8% που είχε καταγραφεί στις Εκλογές του 2024. Στη Λάρνακα η συμμετοχή ανέρχεται στο 33,2%, ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με τις Προεδρικές του 2023 (33%) και αισθητά υψηλότερη από το 27,9% των Βουλευτικών Εκλογών του 2021.

Στην Πάφο η συμμετοχή διαμορφώνεται στο 32,2%, καταγράφοντας μικρή μείωση σε σχέση με το 32,7% του 2021, ενώ παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από το 40% που είχε σημειωθεί στις Εκλογές του 2024. Στη Λεμεσό, το ποσοστό συμμετοχής ανέρχεται στο 26,5%, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση σε σχέση με το 25,1% του 2021, αλλά αισθητή μείωση σε σύγκριση με το 30,4% που είχε καταγραφεί τόσο στις Προεδρικές Εκλογές του 2023 όσο και στις Εκλογές του 2024.

Στο εξωτερικό, η συμμετοχή ανέρχεται στο 19,1%, εμφανίζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Σε παγκύπριο επίπεδο, η συμμετοχή παραμένει χαμηλότερη από το 33,7% που είχε καταγραφεί στις Προεδρικές Εκλογές του 2023, ωστόσο είναι αυξημένη τόσο σε σχέση με τις Βουλευτικές Εκλογές του 2021 όσο και με τις Εκλογές του 2024, όταν το ποσοστό ανερχόταν στο 30,3%.

