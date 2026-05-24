Φειδίας: «Θα γυρίσουμε σελίδα στο μέλλον της δημοκρατίας στην Κύπρο» (βίντεο)

Με κουστούμι προσήλθε στην κάλπη ο Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στις 13:30 στο Δημοτικό Σχολείο Μενοίκου, Κέντρο Β’, Κάλπη 401.

Ο κ. Παναγιώτου χρησιμοποίησε την ψηφιακή του ταυτότητα κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας, ενώ συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Στυλιάνα Αβέρκιου, καθώς και από τους γονείς του.

Σε δηλώσεις του μετά την ψηφοφορία, ευχαρίστησε όλους όσοι εργάζονται σήμερα στα εκλογικά κέντρα, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης και τους πολίτες που προσήλθαν ήδη στις κάλπες.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι κάλπες κλείνουν στις 18:00, καλώντας ιδιαίτερα τους νέους να συμμετάσχουν και «να μην ξεχάσουν και να μην αργήσουν».

Ο Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου δήλωσε ακόμη πως το κόμμα είναι «πολύ χαρούμενο» για τη σημερινή ημέρα, ευχόμενος καλή επιτυχία σε όλα τα κόμματα και τους υποψηφίους.

Όπως ανέφερε, «θα γυρίσουμε σελίδα στο μέλλον της δημοκρατίας στην Κύπρο», σημειώνοντας πως η πορεία αυτή ξεκίνησε από τις ευρωεκλογές και «σήμερα νομίζω θα είναι η συνέχεια».