Από την κάλπη… στις παραλίες και στους παραλιακούς περιπάτους οι πολίτες της Πάφου

Με ομαλότητα και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα συνεχίζεται η εκλογική διαδικασία στην επαρχία Πάφου, για τις Βουλευτικές εκλογές του 2026 με αρκετούς πολίτες να συνδυάζουν την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με στιγμές χαλάρωσης στις παραλίες της περιοχής στις καφετέριες αλλά και στα εστιατόρια.

Οι καλές καιρικές συνθήκες οδήγησαν πολλούς εκλογείς, αμέσως μετά την ψήφο τους, στο παραλιακό μέτωπο της Πάφου, προκειμένου να απολαύσουν τη θάλασσα και τον ήλιο που παρά τις πρωινές βροχές στην συνέχεια έκανε την εμφάνισή του.

Οικογένειες, νεαροί αλλά και μεγαλύτεροι σε ηλικία πολίτες επέλεξαν να περάσουν μέρος της ημέρας τους στο παραλιακό μέτωπο της Πάφου, αξιοποιώντας τον καλό καιρό μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής τους υποχρέωσης. Παράλληλα, κανονικά συνεχίστηκε και η καθημερινότητα για τους εργαζομένους στις τουριστικές και παραλιακές επιχειρήσεις της περιοχής.

Εργαζόμενοι σε καφετέριες, εστιατόρια και άλλους χώρους εξυπηρέτησης ανέφεραν ότι προσήλθαν κανονικά στην εργασία τους, βρίσκοντας ωστόσο χρόνο κατά τη διάρκεια διαλείμματος για να μεταβούν στα εκλογικά κέντρα και να ψηφίσουν. Όπως δήλωσαν αρκετοί πολίτες, η συμμετοχή στις εκλογές αποτελεί σημαντικό δικαίωμα αλλά και υποχρέωση, τονίζοντας ότι «η ψήφος είναι πολύτιμη και η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη».

Ο παγωτάρης Ανδρέας Βασιλείου πωλητής παγωτών στην Κάτω Πάφο εδώ και 38 χρόνια από την Αμμόχωστο, γονιός τριών παιδιών, χαρακτήρισε ήσυχη την ημέρα ίσως λόγω, όπως εξήγησε και της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών. Το αγαπημένο ωστόσο παγωτό των πελατών του, όπως είπε, ντόπιων και ξένων είναι η βανίλια. Ο κ. Βασιλείου ανέφερε στο "Π" πως η κίνηση είναι μουδιασμένη. Όσο για τις σημερινές Βουλευτικές Εκλογές ευχήθηκε για την Κύπρο να εκλεγούν οι καλύτεροι και να έρθει μια μέρα καλύτερη για την Κύπρο αλλά και να μην ξεχνάμε.

Την ίδια ώρα, δεν έλειψαν και οι φωνές πολιτών που επέλεξαν να μην προσέλθουν στις κάλπες. Ορισμένοι ανέφεραν ότι οι δυσκολίες που βιώνουν τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την περίοδο της πανδημίας και των οικονομικών πιέσεων, έχουν επηρεάσει την εμπιστοσύνη τους προς το πολιτικό σύστημα και τις εκλογικές διαδικασίες.

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, η εικόνα στην Πάφο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας παρέπεμπε σε μια ήρεμη εκλογική διαδικασία, με τους πολίτες να κινούνται μεταξύ εκλογικών κέντρων και παραλιών, σε ένα σκηνικό που συνδύαζε δημοκρατική συμμετοχή και καλοκαιρινή διάθεση.