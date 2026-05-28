ΔΗΣΥ: Επαναδιεκδικεί την Προεδρία της Βουλής με Αννίτα Δημητρίου - Η επίσημη ανακοίνωση της Πινδάρου (video)

Την επαναδιεκδίκηση της Προεδρίας της Βουλής με την Αννίτα Δημητρίου αποφάσισε ομόφωνα ο Δημοκρατικός Συναγερμός, στο πλαίσιο της πρώτης αποτίμησης του αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου, κατά τη συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου και της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, η απόφαση εδράζεται τόσο στην «επιτυχημένη πορεία» της κ. Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής κατά την τελευταία πενταετία όσο και στη «δυνατή εντολή» που έλαβε το κόμμα στις πρόσφατες εκλογές.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός σημειώνει ότι αντιμετωπίζει την Προεδρία της Βουλής ως «θεσμική ευθύνη απέναντι στους πολίτες», αλλά και ως «σαφές στίγμα ιδεολογικοπολιτικής κατεύθυνσης της χώρας», προσθέτοντας ότι σέβεται την απόφαση κάθε άλλης πολιτικής δύναμης.

Στην ανακοίνωση γίνεται παράλληλα αναφορά στο εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης» από 101.013 πολίτες προς την παράταξη.

Ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι οι πολίτες επέλεξαν «τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και τις εφαρμόσιμες πολιτικές προτάσεις» που κατέθεσε το κόμμα κατά την προεκλογική περίοδο, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει την πορεία του «μακριά από λαϊκισμό και εύκολες υποσχέσεις».

Την ίδια ώρα, η παράταξη δηλώνει ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια επανασύνδεσης με τη βάση, τα μέλη και τους φίλους του κόμματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της επαφής με την κοινωνία το επόμενο διάστημα.

Κατά τη συνεδρία της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας εξελέγη επίσης ως νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ ο βουλευτής Λευκωσίας Δημήτρης Δημητρίου.