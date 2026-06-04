H Λευκωσία καταδικάζει «έντονα» επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Για αποκλιμάκωση και επιστροφή στη διπλωματία καλεί η Λευκωσία, η οποία καταδικάζει «έντονα» τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η Κύπρος «καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, συμπεριλαμβανομένου του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου του Κουβέιτ, που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό δεκάδων πολιτών».

«Τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Καλούμε για άλλη μια φορά για αποκλιμάκωση και επιστροφή στη διπλωματία», αναφέρει το Υπουργείο.