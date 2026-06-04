«Θερμό καλοκαίρι» στο Κυπριακό: Τι θα επιδιώξει ο Τουφάν Έρχιουρμαν ενόψει της καθόδου Ολγκίν στην Κύπρο

Σημαντικές εξελίξεις και έντονη κινητικότητα προμηνύονται για το επόμενο διάστημα στο Κυπριακό, με τη διπλωματική προετοιμασία και στην τουρκοκυπριακή πλευρά να χτυπά «κόκκινο». Σε πρόσφατη τηλεοπτική του παρέμβαση, ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν υπογράμμισε ότι το ενδιαφέρον του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για την επανέναρξη της διαδικασίας παραμένει αμείωτο.

Κομβικό σημείο για την εξέλιξη των επαφών θεωρείται η επικείμενη επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στο νησί στις 8 Ιουνίου, η οποία αναμένεται να σηματοδοτήσει την έναρξη ενός νέου, πυκνού κύκλου διπλωματικών επαφών.

«Στις 8 Ιουνίου έρχεται η κ. Ολγκίν. Υπάρχει πιθανότητα να αποτελέσει μια σημαντική καμπή, γι' αυτό επιλέγω τις λέξεις μου προσεκτικά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ερχιουρμάν. Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι επίκειται έντονη κινητικότητα το επόμενο διάστημα, σημειώνοντας με νόημα ότι «το καλοκαίρι, υπό αυτή την έννοια στο πλαίσιο του Κυπριακού, μπορεί να είναι ένα θερμό καλοκαίρι».

Μπαράζ επαφών στην «προεδρία»

Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό Τύπο, η εκτίμηση για επιτάχυνση των διεργασιών στην τουρκοκυπριακή πλευρά επιβεβαιώνεται και από το μπαράζ συναντήσεων και συσκέψεων που καταγράφεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες στην «προεδρία» στα κατεχόμενα. Όπως αναφέρει η τουρκοκυπριακή εφημερίδα Bugun Kibris, στο επίκεντρο των διπλωματικών προετοιμασιών της πλευράς Ερχιουρμάν βρέθηκαν επαφές με «εκπροσώπους των αντιπροσωπειών» στη Ρώμη και τη Γενεύη, του «επίτιμου προξενείου» στο Λος Άντζελες, καθώς και με μέλη της «Κυπριακής Ομάδας Σκέψης», της «Δικοινοτικής Πρωτοβουλίας Ειρήνης» και του «Τουρκοελληνικού Φόρουμ».

Παράλληλα με το καθαρά διαπραγματευτικό κομμάτι, στο τραπέζι των συζητήσεων τίθεται μετ' επιτάσεως και το κεφάλαιο της διασύνδεσης της τουρκοκυπριακής πλευράς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε ειδική σύσκεψη με αντικείμενο τα προϊόντα που έχουν κατοχυρωθεί ενώπιον της ΕΕ, με κυρίαρχο το ζήτημα του χαλουμιού. Η κίνηση αυτή αναγνωρίζεται από τον Τ/κ τύπο ως μια παράλληλη προετοιμασία που γίνεται από τον Τουφάν Ερχιουρμάν με σκοπό «τη διεθνή εκπροσώπηση των Τουρκοκυπρίων, τα οικονομικά τους δικαιώματα και τα κεκτημένα που απορρέουν από τη σχέση τους με την ΕΕ», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το σχετικό δημοσίευμα.

Ερχιουρμάν: «Ο λαός θέλει ισότητα, λύση και ενσωμάτωση με τον κόσμο»

Ο στόχος του «σπασίματος της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων» φαίνεται να διαπερνά ολόκληρη τη ρητορική και τη στρατηγική του κ. Ερχιουρμάν. Πρόκειται για ένα ζήτημα στο οποίο εκτιμάται ότι θα επιμείνει ιδιαίτερα και κατά τις επαφές και διαβουλεύσεις που αναμένεται να ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο των εξελίξεων στο Κυπριακό.

Σε σημερινή παρέμβασή του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τ/κ ηγέτης έδωσε το στίγμα των προθέσεών του, σημειώνοντας ότι το κοινό όραμα στο οποίο συγκλίνει η κοινωνία είναι η επιθυμία για «ισότητα, λύση και διεθνή προσανατολισμό».

«Αυτός ο λαός δεν θέλει να είναι απομονωμένος από τον κόσμο, θέλει να σμίξει με τον κόσμο. Αυτός ο λαός θέλει ισότητα. Αυτός ο λαός δεν θέλει προβλήματα, θέλει λύση», υπογράμμισε ο κ. Ερχιουρμάν.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Τουφάν Ερχιουρμάν:

«Αυτός ο λαός δεν θέλει να είναι απομονωμένος από τον κόσμο, θέλει να σμίξει με τον κόσμο. Αυτός ο λαός θέλει ισότητα. Αυτός ο λαός δεν θέλει προβλήματα, θέλει λύση. Αυτός ο λαός θέλει τα παιδιά του να έχουν, με ίσο τρόπο, όλα τα δικαιώματα που έχουν τα παιδιά των αναπτυγμένων χωρών. Και αυτός ο λαός γνωρίζει ότι αυτή η χώρα διαθέτει τα άξια και ικανά στελέχη που θα της ανοίξουν τον δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση.

Αυτά που προανέφερα, καθώς και πολλά άλλα, αποτελούν ένα βασικό όραμα στο οποίο συγκλίνουν πολύ, μα πάρα πολύ ευρείες μάζες ανθρώπων, οι οποίοι έχουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις, ανήκουν ή ψηφίζουν διαφορετικά πολιτικά κόμματα.

Το όραμα είναι ξεκάθαρο. Ο δρόμος είναι δεδομένος. Πού βρισκόμαστε στον δρόμο; Ούτε στο τέλος, αλλά ούτε και στην αρχή! Το σημαντικό είναι να βαδίζουμε όλοι μαζί στον σωστό δρόμο, δουλεύοντας μέρα-νύχτα, χωρίς να παρασύρονται από τη φασαρία της καθημερινότητας, τη δίψα για στείρες αντιπαραθέσεις, τις προσωπικές φιλοδοξίες, τον κομφορμισμό του "δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από αυτόν τον τόπο, από αυτόν τον λαό" και τον κακόγουστο λαϊκισμό. Χωρίς να δίνουμε σημασία σε εκείνους που δεν μοιράζονται την αγωνία αυτού του λαού και των παιδιών του, και σε όσους υποτιμούν το κοινό όραμα του λαού, προσπαθώντας να τοποθετήσουν τους εαυτούς τους κάπου πάνω από αυτόν.

Χωρίς να παρεκκλίνουμε ούτε χιλιοστό από τον στόχο που έχει καθορίσει και στον οποίο έχει συμφωνήσει ο λαός, χωρίς να επιτρέπουμε να χαλάσει η συγκέντρωσή μας επειδή θυμώσαμε με τις ανώριμες και προκλητικές κραυγές που έρχονται από δεξιά κι αριστερά, βλέποντας και γνωρίζοντας την πραγματικότητα, θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε όλοι μαζί με σοβαρότητα, υπομονή, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα».