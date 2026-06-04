Η Άμεση Δημοκρατία ψήφισε την Αννίτα Δημητρίου από τον πρώτο γύρο - Πώς ψήφισαν τα κόμματα για την Προεδρία της Βουλής

Η Αννίτα Δημητρίου εκλέχθηκε νέα πρόεδρος της Βουλής με 29 ψήφους, με τον Στέφανο Στεφάνου να λαμβάνει 19 ψήφους και στον δεύτερο γύρο.

Από το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου διαφαίνεται ότι την υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου ψήφισαν οι 17 βουλευτές του ΔΗΣΥ, οι 8 βουλευτές του ΔΗΚΟ και οι 4 βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας. Οι βουλευτές του ΕΛΑΜ τήρησαν στάση αποχής στον δεύτερο γύρο.

Η ψηφοφορία στον δεύτερο γύρο:

Πρώτος γύρος

Στην πρώτο γύρο η Αννίτα Δημητρίου έλαβε 21 ψήφους. Πρόκειται για τους 17 ψήφους του ΔΗΣΥ και τους τέσσερις ψήφους της Άμεσης Δημοκρατίας.

Ο Στέφανος Στεφάνου έλαβε 19 ψήφους. Πρόκειται για τους 15 ψήφους του ΑΚΕΛ και τις τέσσερις ψήφους του κινήματος ΑΛΜΑ.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έλαβε τις 8 ψήφους του ΔΗΚΟ, ενώ ο Χρίστος Χρίστου έλαβε τις 8 ψήφους του ΕΛΑΜ.