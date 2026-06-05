Χριστιάνα Ερωτοκρίτου: Προσωπικά ήμουν υπέρ της αποχής στον δεύτερο γύρο για την Προεδρία της Βουλής (ηχητικό)

Υπέρ της αποχής του ΔΗΚΟ στον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Βουλής τάχθηκε προσωπικά η αναπληρώτρια πρόεδρος του κόμματος, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, αποκαλύπτοντας ότι αυτή ήταν η θέση που η ίδια υποστήριξε πριν από την τελική απόφαση για στήριξη της Αννίτας Δημητρίου.

Σε παρέμβασή της στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», η κ. Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι «ακούστηκαν και οι απόψεις για αποχή», προσθέτοντας ότι η προσωπική της άποψη ήταν η αποχή στον δεύτερο γύρο, «ακριβώς επειδή ήταν καθορισμένο στον πρώτο γύρο». Όπως είπε, τελικά αποφασίστηκε κατά συντριπτική πλειοψηφία η υποστήριξη της υποψηφιότητας της κ. Δημητρίου.

Η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα είχε ουσιαστικά κριθεί από τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας, κατά τον οποίο η Αννίτα Δημητρίου εξασφάλισε 21 ψήφους έναντι 19 του Στέφανου Στεφάνου. Όπως ανέφερε, εφόσον τα κόμματα διατηρούσαν τις δημόσιες τοποθετήσεις και αποφάσεις που είχαν εκφράσει τους προηγούμενους μήνες, το αποτέλεσμα του 21-19 ισοδυναμούσε με εκλογή της κ. Δημητρίου.

Η κ. Ερωτοκρίτου επανέλαβε ότι η αρχική επιλογή του ΔΗΚΟ για την Προεδρία της Βουλής ήταν ο πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος. Όπως είπε, το κόμμα θεωρούσε ότι, λόγω της εμπειρίας, της σοβαρότητας και των ικανοτήτων του, «ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα μπορούσε να ήταν ο καλύτερος υποψήφιος που είχε το σώμα ενώπιόν του για την Προεδρία της Βουλής».

Κληθείσα να εξηγήσει γιατί το ΔΗΚΟ κατέληξε στη στήριξη της Αννίτας Δημητρίου στον δεύτερο γύρο, ανέφερε ότι «τις περισσότερες φορές το νομοθετικό έργο είναι με τον Δημοκρατικό Συναγερμό που πετυχαίνουμε την υπερψήφιση σημαντικών νομοσχεδίων που αφορούν και το έργο της κυβέρνησης», παραπέμποντας στη συνεργασία των δύο κομμάτων σε σειρά νομοθετημάτων.

Αναφερόμενη στις επαφές που προηγήθηκαν της ψηφοφορίας, δήλωσε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν τα συλλογικά όργανα του ΔΗΚΟ από τον πρόεδρο του κόμματος, δεν φαίνεται να υπήρξε ιδιαίτερη σύγκλιση απόψεων με το ΑΚΕΛ σε σχέση με την Προεδρία της Βουλής. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι για τις διαπραγματεύσεις αρμόδιος να τοποθετηθεί είναι ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος συμμετείχε σε αυτές.

Σε ερωτήσεις για τις επαφές με το ΕΛΑΜ, η κ. Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι το κόμμα είναι κοινοβουλευτικό κόμμα βάσει του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι το ΔΗΚΟ είχε εξαρχής δηλώσει πως θα πραγματοποιούσε επαφές με όλα τα πολιτικά κόμματα που εξελέγησαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Όπως είπε, μπορεί να υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες με το ΕΛΑΜ, ωστόσο η παρουσία του στη Βουλή αποτελεί μια πραγματικότητα που πρέπει να γίνεται σεβαστή στο πλαίσιο της δημοκρατικής διαδικασίας.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: