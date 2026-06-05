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Μαρία Θεριστή: «Ο Οδυσσέας με διέγραψε μέσα σε τρία λεπτά» - Καταγγελίες για αυταρχισμό στο ΑΛΜΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η κα Θεριστή υποστηρίζει ότι λίγες ημέρες μετά τις εκλογές αποκλείστηκε από εσωτερική ομάδα επικοινωνίας του κινήματος έπειτα από παρέμβασή της σε συζήτηση μεταξύ στελεχών και υποψηφίων.

Σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας του κινήματος ΑΛΜΑ και προσωπικά για τον πρόεδρο του κόμματος, Οδυσσέα Μιχαηλίδη διατυπώνει η δικηγόρος και υποψήφια βουλεύτρια στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές Μαρία Θεριστή , όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας Offsite.

Η αφορμή, για τη διαγραφή της, ήταν -σύμφωνα με την ίδια-, η ερώτηση που απηύθυνε στο γκρουπ επικοινωνίας των ιδρυτικών μελών και υποψηφίων, ζητώντας διευκρινίσεις για σχόλιο νεοεκλεγείσας βουλεύτριας στην Αμμόχωστο, η οποία χαρακτήρισε κάποιους ως «ανθρωπάκια». «Μέσα σε τρία λεπτά από την ερώτησή μου, ο ίδιος ο Οδυσσέας με διέγραψε από το γκρουπ», σημείωσε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η ενέργεια αυτή έγινε χωρίς να ακολουθηθεί οποιαδήποτε διαδικασία μέσω των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται από το καταστατικό.

Μιλώντας στην Offsite, η κα Θεριστή κάνει λόγο για έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας και για συγκεντρωτικό τρόπο λήψης αποφάσεων. Υποστηρίζει ακόμη ότι δεν ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες εξέτασης του ζητήματος, ενώ εκφράζει αμφιβολίες για το κατά πόσο λειτουργούν στην πράξη τα συλλογικά όργανα που προβλέπει το καταστατικό του κινήματος.

Η ίδια σημειώνει ότι είχε στηρίξει δημόσια τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη κατά την περίοδο της παύσης του από τη θέση του Γενικού Ελεγκτή και αναφέρεται στη συμμετοχή της σε νομικές και πολιτικές παρεμβάσεις υπέρ του. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι όσοι υπερασπίστηκαν τότε το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης, βρέθηκαν αντιμέτωποι με διαφορετική αντιμετώπιση όταν εξέφρασαν οι ίδιοι διαφωνίες στο εσωτερικό του κινήματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κ. Θεριστή αφήνει να εννοηθεί ότι θα επανέλθει δημόσια με νέες τοποθετήσεις για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του ΑΛΜΑ, ενώ καταλήγει υποστηρίζοντας ότι ο τρόπος διοίκησης του κινήματος παρέπεμπε περισσότερο σε ιεραρχική δημόσια υπηρεσία παρά σε πολιτικό οργανισμό με συλλογικές διαδικασίες.

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