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Αναζητώντας την «πορεία προς τα εμπρός» στο Κυπριακό: Στην Κύπρο η Ολγκίν από τις 7 μέχρι τις 14 Ιουνίου για κρίσιμες επαφές

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Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα ενημέρωσε ότι η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ θα ταξιδέψει στην Άγκυρα και την Αθήνα για περαιτέρω συναντήσεις και διαβουλεύσεις.

Για μια βδομάδα, από τις 7 μέχρι τις 14 Ιουνίου, θα παραμείνει  στην Κύπρο η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία τη Δευτέρα 8 Ιουνίου θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, για να συζητήσουν για την «πορεία προς τα εμπρός» στο Κυπριακό, όπως δήλωσε, την Παρασκευή,  ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ. 

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα ανέφερε επίσης ότι η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ θα ταξιδέψει στην Άγκυρα και την Αθήνα για περαιτέρω συναντήσεις και διαβουλεύσεις.

Μιλώντας κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων στα Ηνωμένα Έθνη, ο κ. Ντουζαρίκ είπε πως η κ. Ολγκίν θα βρίσκεται στην Κύπρο από τις 7 έως τις 14 Ιουνίου και "θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Ελληνοκύπριο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στις 8 Ιουνίου».

Όπως σημείωσε, οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν με αντικείμενο τη συζήτηση της «πορείας προς τα εμπρός» στο Κυπριακό.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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