kateliadi@politis.com.cy Σε μια περίοδο όπου η αποχή αυξάνεται, η πολιτική συζήτηση συρρικνώνεται και η επικοινωνία συχνά υπερισχύει της ουσίας, η Κυπριακή Δημοκρατία φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα φάση, στην εποχή της «μεταπολιτικής». Ο πολιτικός επιστήμονας και διδάσκων στο ΤΕΠΑΚ, διεθνής διδάκτωρ (ΔΔρ) Νίκανδρος Ιωαννίδης, καταθέτει τη δική του ανάγνωση για το παρόν και το μέλλον του κυπριακού πολιτικού συστήματος με αφορμή τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026. Μιλά για την ανθεκτικότητα των παραδοσιακών κομμάτων, την κρίση πολιτικής συμμετοχής, τις πελατειακές σχέσεις, την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού, την επίδραση της τεχνολογίας στη δημοκρατία και θέτει στο επίκεντρο τη μεγαλύτερη, κατά την άποψή του, πρόκληση της εποχής: τη σταδιακή αποπολιτικοποίηση της πολιτικής ζωής. Στις βουλευτικές εκλογές, η επιβίωση των λεγόμενων παραδοσιακών κομμάτων είναι ένδειξη θεσμικής σταθερότητας ή ένδειξη αδυναμίας ανανέωσης του πολιτικού συστήματος; Είναι κυρίως ένδειξη της ανθεκτικότητας των κομματικών μηχανισμών. Στην απουσία μιας ισχυρής εναλλακτικής πολιτικής πρότασης, τα παραδοσιακά κόμματα εξακολουθούν να έχουν οργανωτικά πλεονεκτήματα που τα νέα κόμματα προφανώς δεν διαθέτουν και δύσκολα θα αποκτήσουν, αν δεν καταφέρουν να μείνουν σχετικά για τουλάχιστον μια δεκαετία. Τα μεγάλα κόμματα έχουν δίκτυα, στελέχη, πρόσβαση σε ψηφοφόρους, δυνατότητα κινητοποίησης μέχρι και την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλο...
Βουλευτικές 2026: Η Κύπρος στην εποχή της μεταπολιτικής
Ο Νίκανδρος Ιωαννίδης είναι πολιτικός επιστήμονας με διδακτορικό από το Universitat Pompeu Fabra και έρευνα στην πολιτική επικοινωνία και εκλογική συμπεριφορά.
Παραδοσιακά κόμματα και αντισυστημικοί σχηματισμοί, αποχή και πελατειακές σχέσεις, νέα εργαλεία
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