Μπαράζ επαφών Τ/κ διαπραγματευτή σε Ευρώπη και Βρετανία – Κυπριακό, αφθώδης και Σένγκεν στην ατζέντα των συζητήσεων

Σειρά επαφών σε Λονδίνο, Βρυξέλλες και Παρίσι πραγματοποίησε ο Τουρκοκύπριος διαπραγματευτής, Μεχμέτ Ντανά, στο πλαίσιο συναντήσεων με Ευρωπαίους και Βρετανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκοκυπριακής πλευράς, ο κ. Ντανά συναντήθηκε με τους διευθυντές Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των υπουργείων Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, ενώ στις Βρυξέλλες είχε επαφές με ανώτερους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακής Πολιτικής (DG REGIO), Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) και Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (DG SANTE).

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποίησε επίσης συναντήσεις με συμβούλους της προέδρου και αντιπροέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσώπους δεξαμενών σκέψης (think tanks), καθώς και επαφές στο Βρετανικό Κοινοβούλιο.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν το Κυπριακό, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το ζήτημα που η τουρκοκυπριακή πλευρά χαρακτηρίζει ως «απομόνωση των Τουρκοκυπρίων», η αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για ένταξη στη ζώνη Σένγκεν, οι εξαγωγές χαλλουμιού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαδικασία καταχώρισης της πατάτας κόκκινου εδάφους και η κατάσταση σε σχέση με την αφθώδη νόσο στο νησί.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του, ο κ. Ντανά είχε επίσης διαβουλεύσεις με τους πρέσβεις και μόνιμους αντιπροσώπους της Τουρκίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και τη Γαλλία.

Στις επαφές τον συνόδευε η συντονίστρια των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και των Τεχνικών Επιτροπών, Σενιχά Μπιράντ Τσινάρ.