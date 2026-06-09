Στήνεται η Επιτροπή Επιλογής: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ μοιράζουν τις 16 προεδρίες - Συνεδριάζουν σήμερα οι αρχηγοί με φόντο τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

Οι αρχηγοί ή εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, στην πρώτη τους σημερινή συνεδρία στη Βουλή υπό την προεδρία της Αννίτας Δημητρίου, αναμένεται να εξετάσουν τη σύνθεση της Επιτροπής Επιλογής, η οποία θα αναλάβει την κατανομή των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, καθώς και τον διορισμό βουλευτών ως μελών τους.

Στη σύσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι, θα συμμετάσχουν με εκπρόσωπο και τα δύο μικρότερα κόμματα, το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου.

Η Επιτροπή Επιλογής

Στην Επιτροπή Επιλογής θα διοριστούν βουλευτές από κόμματα που συγκροτούν κοινοβουλευτική ομάδα. Ως κοινοβουλευτική ομάδα θεωρείται κόμμα το οποίο εκπροσωπείται στη Βουλή με αριθμό βουλευτών ίσο τουλάχιστον με το 12% του συνολικού αριθμού των μελών του Σώματος, δηλαδή με επτά βουλευτές και άνω. Συνεπώς, τα κόμματα που πληρούν το συγκεκριμένο κριτήριο και δικαιούνται συμμετοχή στην Επιτροπή Επιλογής είναι ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ.

Οι οκτώ θέσεις της επιτροπής θα κατανεμηθούν αναλογικά, βάσει της εκλογικής δύναμης των κομμάτων. Όπως εκτιμάται, ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ θα διορίσουν από τρεις βουλευτές, ενώ το ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ από έναν βουλευτή. Η τελική σύνθεση της Επιτροπής Επιλογής θα επικυρωθεί την ερχόμενη Πέμπτη ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», την Επιτροπή Επιλογής αναμένεται να απαρτίζουν οι ακόλουθοι:

Αννίτα Δημητρίου, πρόεδρος Ex officio

ΔΗΣΥ: Δημήτρης Δημητρίου, Γιώργος Κάρουλλας και Σάββια Ορφανίδου. Οι δυο τελευταίοι είναι αντιπρόεδροι του κόμματος.

ΑΚΕΛ: Στέφανος Στεφάνου, Γιώργος Λουκαΐδης και Άριστος Δαμιανού.

ΔΗΚΟ: Πανίκος Λεωνίδου.

ΕΛΑΜ: Χρίστος Χρίστου.

Στη νέα Βουλή, το ΔΗΚΟ χάνει τη δεύτερη θέση στην Επιτροπή Επιλογής, την οποία εξασφαλίζει το ΕΛΑΜ.

Θέλουν προεδρία αλλά…

Οι ηγεσίες των τεσσάρων μεγάλων κομμάτων, ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ, οι οποίες θα αποφασίσουν μαζί με την πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, για την κατανομή των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, δεν φαίνεται να ευνοούν το ενδεχόμενο παραχώρησης προεδρίας στα δύο νέα κόμματα, το ΑΛΜΑ και την Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, όπως αξιώνουν οι ίδιες οι πολιτικές δυνάμεις.

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, ο οποίος αναθεωρήθηκε τον περασμένο Απρίλιο, οι προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών κατανέμονται αποκλειστικά στα κόμματα που διαθέτουν κοινοβουλευτική ομάδα. Ως εκ τούτου, δικαίωμα διεκδίκησης προεδριών έχουν μόνο ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ αναμένεται να διατηρήσουν τις πέντε προεδρίες που κατείχαν στην απελθούσα Βουλή, ενώ το ΔΗΚΟ αναμένεται να κρατήσει τις τρεις προεδρίες που του αναλογούν. Κατά συνέπεια, στο ΕΛΑΜ θα περιέλθουν οι τρεις εναπομείνασες προεδρίες.

Διαφωνίες για τις συνενώσεις

Στη σημερινή σύσκεψη των αρχηγών αναμένεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνένωσης των Επιτροπών Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Θεσμών και Ελέγχου, καθώς και Γεωργίας και Περιβάλλοντος.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εισήγηση δεν φαίνεται να συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία. Οι επιτροπές που προτείνεται να συγχωνευθούν καλύπτουν ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων και χειρίζονται μεγάλο αριθμό θεμάτων προς αυτεπάγγελτη εξέταση και κοινοβουλευτικό έλεγχο, γεγονός που θα καθιστούσε αναγκαία τη σύγκλησή τους τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Μέχρι σήμερα, οι εν λόγω επιτροπές συνεδρίαζαν μία φορά την εβδομάδα.

Ο σημαντικότερος, ωστόσο, λόγος για τον οποίο η εισήγηση δεν αναμένεται να προχωρήσει είναι ότι οι συνενώσεις θα μειώσουν τον αριθμό των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ως εκ τούτου, θα περιοριστούν οι διαθέσιμες θέσεις προέδρων από 16 σε 13, εξέλιξη που δεν φαίνεται να βρίσκει σύμφωνες τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις.

Οι 16 προεδρίες

Οι προεδρίες των επιτροπών της Βουλής ανέρχονται σε 16 και κατανέμονται ως εξής:

Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων - ΔΗΣΥ. Την προεδρία αναμένεται να αναλάβει ένας εκ των παλαιότερων βουλευτών του ΔΗΣΥ.

Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού - ΔΗΚΟ. Την προεδρία κατείχε το ΔΗΚΟ, με τη Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, την οποία επιθυμεί να διατηρήσει.