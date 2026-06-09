Έρχιουρμαν για Κυπριακό: Ζητά ξεκαθάρισμα εκ των προτέρων για στόχους και περιεχόμενος της συνάντησης 5+1

Πρέπει να ξεκαθαρίσουν εκ των προτέρων το περιεχόμενο και οι στόχοι μιας ενδεχόμενης διευρυμένης συνάντησης 5+1 για το Κυπριακό δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, λέγοντας ότι μια τέτοια διαδικασία πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη ώστε να οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Μιλώντας σε εκπομπή του παράνομου «Μπαϊράκ», ο κ. Έρχιουρμαν χαρακτήρισε τη χθεσινή συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, «ειλικρινή, χρήσιμη και παραγωγική». Ανέφερε ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται δεν αφορά μόνο Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), αλλά και την ουσία του Κυπριακού, προσθέτοντας ωστόσο πως «είναι πολύ νωρίς για να πούμε πού θα οδηγήσει η διαδικασία».

Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι επιθυμούν μια συνάντηση 5+1 να αποφέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα, προσθέτοντας ότι «αυτά τα ουσιαστικά αποτελέσματα ξεκαθαρίζουν μέσα από τις προπαρασκευαστικές εργασίες».

Αναμένουν, πρόσθεσε, ότι τα πρώτα δείγματα μιας νέας πρωτοβουλίας θα φανούν περί τα τέλη Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου και επανέλαβε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά προκρίνει διαδικασία τριών σταδίων: ουσιαστική πρόοδο στα ΜΟΕ στη Λευκωσία, καθορισμό των «κανόνων του παιχνιδιού» πριν από την έναρξη της διαδικασίας, με βάση τετραμερή μεθοδολογία, και στη συνέχεια μετάβαση σε συνολικές διαπραγματεύσεις.

Για την πιθανή χρονική στιγμή διάσκεψης 5+1, είπε ότι «αν οι προπαρασκευαστικές εργασίες δείξουν τέλη Ιουνίου ή μέσα Ιουλίου, μπορεί να γίνει τότε. Αν δεν είναι έτοιμες μέχρι τον Αύγουστο, μπορεί να μετατεθεί για τον Σεπτέμβριο». Πρόσθεσε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν επιθυμεί «διαπραγμάτευση για χάρη της διαπραγμάτευσης» και ότι και τα Ηνωμένα Έθνη δεν φαίνεται να επιδιώκουν μια 5+1 παρόμοια με προηγούμενες άκαρπες συναντήσεις.

Αναφερόμενος στα ΜΟΕ, είπε ότι «δεν είναι πως δεν έγινε τίποτα», αλλά, όπως ανέφερε, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί το επιθυμητό σημείο. Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει επαρκής προετοιμασία ώστε να καταστεί ουσιαστική μια συνάντηση 5+1 στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου.

Ο κ. Έρχιουρμαν επανέλαβε ότι η θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς περιλαμβάνει τέσσερα σημεία: η πολιτική ισότητα να μην τεθεί υπό διαπραγμάτευση, να καθοριστούν ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διαπραγματεύσεων, να επιβεβαιωθούν οι προηγούμενες συγκλίσεις και να μην υπάρξει επιστροφή στο στάτους κβο αν η ελληνοκυπριακή πλευρά αποχωρήσει από το τραπέζι. «Δεν θα συμμετάσχουμε σε καμία διαδικασία που δεν ενσωματώνει αυτά τα τέσσερα σημεία», ανέφερε.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, είπε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν προγραμματισμένη συνάντηση, αλλά θα μπορούσε να προγραμματιστεί. Ανέφερε επίσης ότι δεν αναμένει η Σύνοδος του ΝΑΤΟ να επηρεάσει τη διαδικασία, ενώ για τις αναφορές του ΠτΔ περί στάσης του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι, βάσει διπλωματικών κανόνων, ο κ. Χριστοδουλίδης μπορεί να μιλά μόνο εκ μέρους του.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δήλωσε ότι η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί τον μόνο δρόμο για μόνιμη σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή, αναφέροντας ότι θέματα όπως η ασφάλεια, η ενέργεια και οι υδρογονάνθρακες καθιστούν αναπόφευκτη τη λήψη κοινών αποφάσεων στο νησί.

Ανέφερε ακόμη ότι είναι ήδη γνωστό πως ο Τούρκος Πρόεδρος δεν αντιμετωπίζει αρνητικά μια συνάντηση 5+1.

Πηγή: ΚΥΠΕ