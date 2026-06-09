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Στεφάνου σε Ολγκίν: Ανάγκη για διαφύλαξη των συγκλίσεων και του Πλαισίου Γκουτέρες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος ο Γενικός Γραμματέας πραγματοποίησε συνάντηση την Τρίτη με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Κύπρο.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου μετέφερε στην προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν την εισήγηση για προετοιμασία ενός οδικού χάρτη που να προσδιορίζει τα επόμενα βήματα, δημιουργώντας ρεαλιστικές πιθανότητες θετικής κατάληξης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος ο Γενικός Γραμματέας πραγματοποίησε συνάντηση την Τρίτη με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Κύπρο.

«Στο πλαίσιο μιας παραγωγικής συνάντησης ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά και τις συναντήσεις που είχε χθες με τους δύο ηγέτες», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι από πλευράς του ΑΚΕΛ εκφράστηκε η ανάγκη για διαφύλαξη των συγκλίσεων και του περιεχομένου του Πλαισίου Γκουτέρες, κατά τρόπο που να επιτρέπει την κατάληξη σε στρατηγική συμφωνία και ακολούθως σε συνολική λύση του Κυπριακού.

Παρόντες στην συνάντηση ήταν η Σταύρη Καλοψιδιώτου, Επικεφαλής Τομέα Κυπριακού ΑΚΕΛ, ο Τουμάζος Τσιελεπής, τέως μέλος διαπραγματευτικής ομάδας και ο Ηλίας Δημητρίου, Υπεύθυνος του Γραφείου Επαναπροσέγγισης ΑΚΕΛ.

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