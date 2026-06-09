Η συμφωνία SOFA Κύπρου–Γαλλίας «διαταράσσει τη σταθερότητα», ισχυρίζεται το «υπεξ» στα κατεχόμενα

Η συμφωνία για το καθεστώς των δυνάμεων (SOFA) μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλίας διαταράσσει τις ισορροπίες ασφάλειας και σταθερότητας στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, υποστηρίζει το «υπουργείο εξωτερικών» στα κατεχόμενα.

Σε ανακοίνωσή του, το «υπουργείο» αναφέρει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τη στάθμευση γαλλικών στρατιωτικών στοιχείων στο νησί, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον στρατιωτικό τομέα, τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στήριξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων με εξοπλισμό και ενίσχυση της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για βήματα που, «υπό το πρόσχημα ανθρωπιστικών σκοπών», αποσκοπούν στην απόκτηση στρατιωτικών πλεονεκτημάτων και αγνοούν τα «κυριαρχικά ίσα δικαιώματα» των Τουρκοκυπρίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενέργειες αυτές «αποσκοπούν στη διατάραξη των ευαίσθητων ισορροπιών που έχουν διαμορφωθεί σε σχέση με την ασφάλεια και τη σταθερότητα του νησιού και της περιοχής» και θεωρούνται «ανυπόστατες» από την τουρκοκυπριακή πλευρά.

Το «υπουργείο εξωτερικών» υποστηρίζει ακόμη ότι οι εξελίξεις καταδεικνύουν εκ νέου τη σημασία των τουρκικών εγγυήσεων για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων και καθιστούν εμφανή την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με την Τουρκία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Παράλληλα, επικρίνει την ελληνοκυπριακή πλευρά επειδή, όπως αναφέρει, συνάπτει στρατιωτικές συμφωνίες και συμφωνίες εξοπλισμών με διάφορες χώρες, ενώ την ίδια στιγμή εξακολουθεί να υποστηρίζει τη θέση περί «μηδέν στρατευμάτων και μηδέν εγγυήσεων». Ισχυρίζεται επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το σύνολο του νησιού και ότι δεν μπορεί να συνάπτει μονομερώς συμφωνίες που αφορούν ολόκληρη την Κύπρο.

ΚΥΠΕ