Ο Ερντογάν δεν εμφανίζεται αρνητικός σε συνομιλίες για το Κυπριακό - Πληροφορίες για νέα διαδικασία

Νέα κινητικότητα καταγράφεται στο Κυπριακό, με τουρκικά δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι ο Ταγίπ Ερντογάν δεν εμφανίζεται αρνητικός σε μια νέα διαπραγματευτική διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα T24, και όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα edotourkia.gr, μετά τη συνάντηση Ερντογάν - Αντόνιο Γκουτέρες, ελληνοκυπριακές πηγές υποστηρίζουν ότι ο Τούρκος Πρόεδρος έδωσε το «πράσινο φως» για νέες συνομιλίες, ενώ τουρκοκυπριακές πηγές ισχυρίζονται ότι απλώς δεν έφερε αντίρρηση σε μια νέα διαδικασία.

Η ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν ξεκίνησε νέο γύρο επαφών στην Κύπρο και αναμένεται να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις της σε Άγκυρα και Αθήνα.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επιδιώκει να καταβάλει μία τελευταία προσπάθεια για πρόοδο στο Κυπριακό πριν από τη λήξη της θητείας του τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχουρμάν φέρεται να υποστηρίζει μια πιο χαλαρή μορφή διακυβέρνησης και μια δομημένη διαπραγματευτική διαδικασία με σαφή χρονοδιαγράμματα, χωρίς επιστροφή στο σημερινό στάτους κβο σε περίπτωση αποτυχίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε τουρκοκυπριακούς και διεθνείς διπλωματικούς κύκλους εκτιμάται ότι μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση σε σχήμα «5+1», με τη συμμετοχή των εγγυητριών δυνάμεων και των δύο πλευρών στην Κύπρο.

Η T24 υποστηρίζει επίσης ότι το αυξημένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό συνδέεται με τις περιφερειακές εξελίξεις και την επιθυμία ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών να βελτιωθούν οι σχέσεις Βρυξελλών – Άγκυρας. Εφόσον διαπιστωθεί κοινό έδαφος, δεν αποκλείεται οι επαφές να ενταθούν κατά το φθινόπωρο.