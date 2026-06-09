Μετεκλογικές αναταράξεις στο ΔΗΣΥ Λεμεσού: Καταγγελίες Περικλή κατά Δίπλαρου: «Στήριξε δημόσια τον συνεργάτη και τον κουμπάρο του»

Σοβαρές αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε ο προεκλογικός αγώνας στον ΔΗΣΥ διατυπώνει ο πρώην υποψήφιος βουλευτής του κόμματος, Λευτέρης Περικλή, ο οποίος καταγγέλει την στήριξη συγκεκριμένων υποψηφίων από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Ευθύμιο Δίπλαρο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Σε δηλώσεις του στον «Π», ο κ. Περικλή ανέφερε ότι ο κ. Δίπλαρος υποστήριξε δημόσια δύο συγκεκριμένους υποψηφίους, οι οποίοι, όπως ισχυρίζεται, είναι στενοί συνεργάτες του, με τον έναν να είναι και κουμπάρος του.

Όπως υποστήριξε, υπάρχουν σχετικά βίντεο και δημόσιες τοποθετήσεις που καταγράφουν τη στήριξη αυτή, ενώ έκανε λόγο και για αποστολή προσωπικών μηνυμάτων προς μέλη και φίλους του κόμματος με προτροπή στήριξης των συγκεκριμένων προσώπων.

«Είχα ενημερώσει την ηγεσία για το θέμα αυτό, ωστόσο δεν επέλεξα να το δημοσιοποιήσω κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, καθώς βρισκόμασταν εν μέσω εκλογών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Περικλή σημείωσε ότι συνολικά υπήρχαν δώδεκα υποψήφιοι και εξέφρασε την άποψη πως η δημόσια στήριξη μόνο δύο εξ αυτών δημιούργησε άνισους όρους στον προεκλογικό αγώνα.

«Ήμασταν 12 υποψήφιοι και υπήρξε στήριξη μόνο σε δύο. Αυτό δεν είναι ηθικά σωστό. Θα ήταν προτιμότερο να λεγόταν εξαρχής ότι το κόμμα στηρίζει αυτούς τους δύο υποψηφίους», δήλωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα πολιτικά κόμματα δεν ανήκουν σε πρόσωπα αλλά στα μέλη τους και στις καταστατικές τους αρχές.

«Τα κόμματα δεν ανήκουν σε άτομα. Ανήκουν στον κόσμο τους και στο καταστατικό τους. Οφείλουμε να σεβόμαστε τις διαδικασίες και τους κανόνες που οι ίδιοι έχουμε θεσπίσει», ανέφερε.

Καταλήγοντας, ο πρώην υποψήφιος βουλευτής εξέφρασε την προσδοκία ότι η ηγεσία του ΔΗΣΥ θα εξετάσει το θέμα και θα προχωρήσει στις ενέργειες που προβλέπονται από τις εσωκομματικές διαδικασίες.

«Αναμένω από την ηγεσία να λάβει τα ανάλογα μέτρα, με βάση τις διαδικασίες και το καταστατικό του κόμματος», κατέληξε.

Η απάντηση του κ. Δίπλαρου

Ο «Π» επικοινώνησε με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Ευθύμιο Δίπλαρο, ζητώντας τη θέση του επί των καταγγελιών. Η απάντησή του ήταν λακωνική:

«Ουδέν αναληθέστερο. Απαξιώ».